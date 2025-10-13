CAPTEI: Gala Ricardo Signorelli reúne líderes da indústria de águas minerais em noite de homenagens

Na noite de quinta-feira, 9, no La Maison, o tradicional Jantar de Gala Ricardo Signorelli, patrocinado pela Minalba Brasil, foi o ponto alto da programação do 32º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais – Expo ABINAM & SINDINAM 2025. O evento reuniu presidentes e executivos das principais empresas do setor, em um encontro marcado por networking, reconhecimento e celebração.
Durante a cerimônia, foram entregues os prêmios “Empresário do Ano” e “Fraterno Vieira de Jornalismo”, este último voltado à valorização de reportagens que abordam o tema água mineral na imprensa nacional. Entre os convidados de destaque, nomes como Eco Moliterno (Accenture), Michel Alcoforado (Consumoteca) e Petra Sanchez Sanchez, presidente do Comitê Científico da ABINAM, reforçaram o prestígio da ocasião.
A Minalba Brasil foi agraciada com o "Melhor Site" com a São Lourenço.
Reconhecido por impulsionar o desenvolvimento técnico e institucional do segmento, o congresso reafirma seu papel de vitrine para iniciativas em ESG, inovação e comunicação, consolidando o setor de águas minerais como referência em sustentabilidade e excelência empresarial.
LC Moreira esteve por lá captando a movimentação social: