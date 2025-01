CAPTEI: Fortaleza no Céu - O One Residencial Redefine Horizontes e Histórias

Na noite de última quinta-feira, 23, Fortaleza testemunhou um capítulo inédito na sua história arquitetônica com a entrega oficial do One Residencial, o primeiro super-prédio da cidade. O evento foi

um verdadeiro desfile de elegância e inovação, promovido pela Construtora Colmeia, que transformou o skyline da capital cearense com a mais alta torre do Ceará.

Legenda: One Residencial Foto: LC Moreira

Localizado próximo à Avenida Beira-Mar, o One Residencial, além de ser um marco da engenharia civil, ganhou destaque por sua proposta de urbanização sustentável. Antes um terreno degradado, habitado por 86 famílias em condições irregulares e convivendo com o poluído Riacho Maceió, o espaço que hoje abriga o exuberante edifício simboliza um renascimento urbano. Isso foi possível graças a um acordo de Operação Urbana Consorciada (OUC) entre a Construtora Colmeia e a Prefeitura de Fortaleza, resultando em uma economia significativa de R$39,8 milhões, dos quais R$16,8 milhões foram restituídos aos futuros condôminos.

O super-prédio é uma obra-prima de modernidade. Tem 51 andares e 46 apartamentos sofisticadamente planejados, fachada revestida em Aluminium Composite Material e varandas de vidro curvo, o deixam o edifício com um ar futurista. O projeto de paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, enquanto as áreas comuns foram idealizadas por Racine Mourão, traduzindo luxo e funcionalidade.

Legenda: Ronaldo e Vívian Barbosa, Racine e Branca Mourão, Ana Virginia Martins e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Recepção Foto: LC Moreira

Legenda: Salão de Festas Foto: LC Moreira

Legenda: Academia Foto: LC Moreira

O evento de inauguração reuniu proprietários, convidados e jornalistas, foi não apenas uma celebração do edifício, mas também uma homenagem à revitalização do entorno. A área que envolvia o prédio foi transformada no Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Neto, um tributo à coexistência harmoniosa entre urbanização e meio ambiente.

Legenda: Marcos André Borges, Carla Matos, Ronaldo, Vívian e Bianca Barbosa Foto: LC Moreira

O One Residencial é mais do que um edifício; é um monumento de desenvolvimento urbano responsável, ilustrando o futuro brilhante que aguarda a arquitetura e a comunidade de Fortaleza. Um ícone que não apenas redefine os horizontes físicos da cidade, mas também desafia os limites do que é possível quando visão e determinação se encontram.

Enquanto o céu de Fortaleza ganha uma nova estrela brilhante, o One Residencial permanecerá como testemunha do progresso e um símbolo duradouro do futuro da cidade.

Veja quem foram os convidados que ficaram impressionados com a beleza e o potencial transformador do prédio nas fotos captadas por LC Moreira:

