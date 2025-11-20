Diário do Nordeste
CAPTEI: Festa de 70 Anos Celebra Legado e Trajetória de Raimundo Cordeiro

Mafrense Eventos coordenou a celebração que contou com homenagens e grandes bandas

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Raimundo Cordeiro
Foto: LC Moreira

A noite de sábado, 15, no lindo Lulla’s Athenée, foi marcada por uma celebração impecável em homenagem aos 70 anos de Raimundo Cordeiro.

Sob a coordenação da Mafrense Eventos, o cerimonial transcorreu com precisão, sempre muito organizado e com a equipe vestidas na cor predominante da festa.

Ganhando tom especial durante as homenagens foram conduzidas no palco por Jeritza Gurgel.

Legenda: Jeritza Gurgel e Raimundo Cordeiro
Foto: LC Moreira

Antes, porém, Padre Paulo fez as bençãos destinadas ao aniversariante.

Legenda: Paulo Sérgio Martins
Foto: LC Moreira

O decorador Rosalvo Ponte assinou uma ambientação elegante e acolhedora, transformando o espaço em cenário à altura da trajetória do aniversariante.

Uma festa muito prestigiada. Além dos familiares, a mãe do aniversariante, d. Doninha, esteve por lá. Autoridades, políticos e convidados foram abraçar o empresário de sucesso e ex-prefeito de Russas.

Legenda: Raimundo Cordeiro e Família
Foto: LC Moreira

Legenda: Will Almeida, Sônia e Raimundo Cordeiro e Eunício Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Ticiana Sidrim, Sônia e Raimundo Cordeiro, Ynara e Heberlh Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmelo Neto, Bella Carmelo e Nelinho Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Larissa Camurça, Roberto e Fernanda Pessoa, Ésio Souza, Daniela Lucena e Gilvando Estrela
Foto: LC Moreira

Emoção, refinamento e momentos memoráveis deram o tom da festa, que reuniu familiares e amigos para celebrar uma vida inspiradora.

Legenda: O bolo da festa foi um produção in loco do Cássio, da Sapore Trufado
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Animando a festa com muito ritmo: Banda Acaiaca, Vicente Nery, Lagosta Bronzeada e o set vibrante do DJ Gillyard.

Legenda: Banda Acaiaca - Lorena Bayer e Dinho Sucesso
Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Acaiaca
Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Lagosta Bronzeada
Foto: LC Moreira

Legenda: Violinista Hermarson e o DJ Giliard Costa
Foto: LC Moreira

Cada detalhe reforçou o reconhecimento a um legado construído com valores, afeto e fortes laços familiares.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Raimundo e Doninha Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelinho e Rayanne, Raimundo Cordeiro, Raynnara e Rosenberg Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro, Raimundo, Doninha e Sônia Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Rocha, Lidianny, Raimundo e Osmar Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ynara e Heberlh Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Tissiana e Daniel Sidrim
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Bella Carmelo e Carmelo Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Larissa Camurça
Foto: LC Moreira

Legenda: Ésio de Souza e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: João Felipe, Raimundo Cordeiro e Nelinho Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro Maia e Lana Mendes
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Castilho e Raimundo Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Alberto e Silvinha Paiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Arce, Yaís Morel, Raimundo e Sônia Cordeiro e Tarcísio Pimentel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Gurgel e Raynnara Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Leitão e Carmelo Leão Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Marco Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Teresa Sobreira, Luana Jatay, Marina Freitas e Élida Karen
Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo de Paula, Rosana Torres, Raimundo e Sônia Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Cleuba Fenelon, Raimundo e Sônia Cordeiro e Luiz França
Foto: LC Moreira

Legenda: Daiane Lemos, Raimundo e Sônia Cordeiro e Webster Lemos
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Lopes, Loiana e Maria Teresa Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Paulo Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Edilberto e Juliana Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Anderson Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio e Vilanir Gondim, Raimundo e Doninha Cordeiro e Inácio Gondim Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ana Teresa Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: José Airton Boris, Firmo e Larissa Camurça, Fernanda Pessoa e Ésio Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pinheiro, Raimundo Cordeiro e Igor Saldanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Girão e Lilian Jordão
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Rosenberg Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Gurgel e Raynnara Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Mabel e Nelinho Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Marco e José Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila e Aprígio Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz França e Cleuba Fenelon
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Simões Pita
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Fernanda Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Freitas, Larissa Maia e Ana Carla Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Freitas, Raimundo Cordeiro e Yuri Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Freitas e Amanda Basílio
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias e Rosélia Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel, Rodolfo, Elisa e Josi Matos
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Ana Teresa e Ana Maria Tavares, Marina Freitas, Luana Jatay, Élida Karen, Jacqueline Dantas e Juliana Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Rayanne Freitas e Ana Maria Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Bezerra e Jacqueline Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Matheus, Marco e José Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos da Política
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Matheus e Luana Jatay
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, Clécio e Gabriela Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro e Vicente Jales
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne Freitas e André Luiz Schimmeltfeng
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Raynnara e Nayanne Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosenberg e Marina Freitas, Ana Maria e Marco Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Pita, Mabel Freitas, Socorro e Doninha Cordeiro e Nelinho Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Webster e Daiane Lemos
Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Sampaio, Sônia e Raimundo Cordeiro e João Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Macedo e Élida Karen
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Mendes, Georgia Dantas, Raimundo e Sônia Cordeiro e Francisco Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Raimundo e Sônia Cordeiro, Gilvandro Estrela e Daniela Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Gabriel, Mosa Ramiro, Raimundo Cordeiro, Paulo Sérgio Martins e Alan Vasconcelos
Foto: LC Moreira

 

 

 