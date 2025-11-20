CAPTEI: Festa de 70 Anos Celebra Legado e Trajetória de Raimundo Cordeiro

A noite de sábado, 15, no lindo Lulla’s Athenée, foi marcada por uma celebração impecável em homenagem aos 70 anos de Raimundo Cordeiro.

Sob a coordenação da Mafrense Eventos, o cerimonial transcorreu com precisão, sempre muito organizado e com a equipe vestidas na cor predominante da festa.

Ganhando tom especial durante as homenagens foram conduzidas no palco por Jeritza Gurgel.

Legenda: Jeritza Gurgel e Raimundo Cordeiro Foto: LC Moreira

Antes, porém, Padre Paulo fez as bençãos destinadas ao aniversariante.

Legenda: Paulo Sérgio Martins Foto: LC Moreira

O decorador Rosalvo Ponte assinou uma ambientação elegante e acolhedora, transformando o espaço em cenário à altura da trajetória do aniversariante.

Uma festa muito prestigiada. Além dos familiares, a mãe do aniversariante, d. Doninha, esteve por lá. Autoridades, políticos e convidados foram abraçar o empresário de sucesso e ex-prefeito de Russas.

Legenda: Raimundo Cordeiro e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Will Almeida, Sônia e Raimundo Cordeiro e Eunício Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Ticiana Sidrim, Sônia e Raimundo Cordeiro, Ynara e Heberlh Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Carmelo Neto, Bella Carmelo e Nelinho Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Larissa Camurça, Roberto e Fernanda Pessoa, Ésio Souza, Daniela Lucena e Gilvando Estrela Foto: LC Moreira

Emoção, refinamento e momentos memoráveis deram o tom da festa, que reuniu familiares e amigos para celebrar uma vida inspiradora.

Legenda: O bolo da festa foi um produção in loco do Cássio, da Sapore Trufado Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Animando a festa com muito ritmo: Banda Acaiaca, Vicente Nery, Lagosta Bronzeada e o set vibrante do DJ Gillyard.

Legenda: Banda Acaiaca - Lorena Bayer e Dinho Sucesso Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Acaiaca Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Lagosta Bronzeada Foto: LC Moreira

Legenda: Violinista Hermarson e o DJ Giliard Costa Foto: LC Moreira

Cada detalhe reforçou o reconhecimento a um legado construído com valores, afeto e fortes laços familiares.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Raimundo e Doninha Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nelinho e Rayanne, Raimundo Cordeiro, Raynnara e Rosenberg Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro, Raimundo, Doninha e Sônia Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Rocha, Lidianny, Raimundo e Osmar Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ynara e Heberlh Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Tissiana e Daniel Sidrim Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Bella Carmelo e Carmelo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Larissa Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Ésio de Souza e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Felipe, Raimundo Cordeiro e Nelinho Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro Maia e Lana Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Castilho e Raimundo Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Alberto e Silvinha Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Arce, Yaís Morel, Raimundo e Sônia Cordeiro e Tarcísio Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Gurgel e Raynnara Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Leitão e Carmelo Leão Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Marco Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Teresa Sobreira, Luana Jatay, Marina Freitas e Élida Karen Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo de Paula, Rosana Torres, Raimundo e Sônia Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cleuba Fenelon, Raimundo e Sônia Cordeiro e Luiz França Foto: LC Moreira

Legenda: Daiane Lemos, Raimundo e Sônia Cordeiro e Webster Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Lopes, Loiana e Maria Teresa Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Paulo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Edilberto e Juliana Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Anderson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio e Vilanir Gondim, Raimundo e Doninha Cordeiro e Inácio Gondim Filho Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ana Teresa Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: José Airton Boris, Firmo e Larissa Camurça, Fernanda Pessoa e Ésio Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pinheiro, Raimundo Cordeiro e Igor Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Girão e Lilian Jordão Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Rosenberg Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Gurgel e Raynnara Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Mabel e Nelinho Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Marco e José Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila e Aprígio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz França e Cleuba Fenelon Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Simões Pita Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Fernanda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Freitas, Larissa Maia e Ana Carla Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Freitas, Raimundo Cordeiro e Yuri Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Freitas e Amanda Basílio Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias e Rosélia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Danilo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel, Rodolfo, Elisa e Josi Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Ana Teresa e Ana Maria Tavares, Marina Freitas, Luana Jatay, Élida Karen, Jacqueline Dantas e Juliana Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Rayanne Freitas e Ana Maria Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Bezerra e Jacqueline Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Matheus, Marco e José Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos da Política Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Matheus e Luana Jatay Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, Clécio e Gabriela Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Cordeiro e Vicente Jales Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne Freitas e André Luiz Schimmeltfeng Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Raynnara e Nayanne Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Rosenberg e Marina Freitas, Ana Maria e Marco Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Pita, Mabel Freitas, Socorro e Doninha Cordeiro e Nelinho Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo e Sônia Cordeiro com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Webster e Daiane Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Sampaio, Sônia e Raimundo Cordeiro e João Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Macedo e Élida Karen Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Mendes, Georgia Dantas, Raimundo e Sônia Cordeiro e Francisco Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Raimundo e Sônia Cordeiro, Gilvandro Estrela e Daniela Macedo Foto: LC Moreira