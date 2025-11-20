CAPTEI: Festa de 70 Anos Celebra Legado e Trajetória de Raimundo Cordeiro

A noite de sábado, 15, no lindo Lulla’s Athenée, foi marcada por uma celebração impecável em homenagem aos 70 anos de Raimundo Cordeiro.
Sob a coordenação da Mafrense Eventos, o cerimonial transcorreu com precisão, sempre muito organizado e com a equipe vestidas na cor predominante da festa.
Ganhando tom especial durante as homenagens foram conduzidas no palco por Jeritza Gurgel.
Antes, porém, Padre Paulo fez as bençãos destinadas ao aniversariante.
O decorador Rosalvo Ponte assinou uma ambientação elegante e acolhedora, transformando o espaço em cenário à altura da trajetória do aniversariante.
Uma festa muito prestigiada. Além dos familiares, a mãe do aniversariante, d. Doninha, esteve por lá. Autoridades, políticos e convidados foram abraçar o empresário de sucesso e ex-prefeito de Russas.
Emoção, refinamento e momentos memoráveis deram o tom da festa, que reuniu familiares e amigos para celebrar uma vida inspiradora.
Animando a festa com muito ritmo: Banda Acaiaca, Vicente Nery, Lagosta Bronzeada e o set vibrante do DJ Gillyard.
Cada detalhe reforçou o reconhecimento a um legado construído com valores, afeto e fortes laços familiares.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira!