CAPTEI: Fernanda Dantas e Zé Gerardo Pimentel comemoram suas bodas de prata com festa emocionante

No último sábado, 09, registramos as bodas de prata do casal de empresários Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel, que celebraram 25 anos de união cercados de muita alegria e amor.

Legenda: Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

Os anfitriões emocionaram a todos com uma cerimônia religiosa e social cheia de significado, repleta de carinho e cumplicidade.

Legenda: Bodas de Prata de Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

O evento, realizado na Mango Casa de Eventos, foi o lugar de momentos de pura emoção, onde o casal renovou seus votos diante de amigos, familiares e colaboradores.

Legenda: Bodas de Prata de Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

O cerimonial, comandado por Raquel Rios, e a presença do Padre Anchieta deram um toque especial à celebração, que foi marcada por belas palavras e muita emoção.

Legenda: Paulo Calado e Banda Foto: LC Moreira

Legenda: José Gerardo Pimentel e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Para animar a festa, o casal escolheu o cantor Paulo Calado, que não deixou ninguém parado.

Legenda: Bodas de Prata de Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

A decoração foi do buffet que completaram o cenário perfeito para comemorar essa data tão especial.

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

Legenda: Jose Gerardo e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel e Duda Dantas, Jose Gerardo, Fernanda e Isaac Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Jose Gerardo, Fernanda Dantas e Padre Anchieta Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Dantas, Lilah Leal, Fernanda Dantas, Jose Gerardo, Benedito e Eronilde Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Benedito e Eronilde Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Alessander e Lilia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Adriel e Gabriela Sales, Camila Cavalcante e Ravel Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Alvaro e Joana Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Alvaro, Orlando e Fernando Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Campos, Joao e Antonila Sales, e Rodrigo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Bodas de Prata de Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Diana Gondim e Guilherme Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Dantas e Pedro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Dantas e Lilah Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Layla Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa e Everardo Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho e Jamile Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Rogerio Torres e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah Fujita e Sabino Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Sena e Orlando Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Marinho e Gustavo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Joao e Antonila Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Marques, Germana Dantas, Renata Praciano e Karisia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando e Jovania Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Edine Pimentel e Silvana Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Flavia Borges e George Pimenta Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Baima e Sidney Girao Foto: LC Moreira

Legenda: Marcia e Benedito Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Lima e Marcos Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Marcos e Eliane Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Lucena, Ferreira Filho e Ana Claudia Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Lilah Leal, Patricia Lobo, Cristine Aguiar e Olga Maria Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Paixão e Thais Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Penha Dantas e Fatima Pedrosa Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Campos e Nathalia Patricio Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Gondim, Rachel Teixeira e Jovania Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Dantas, Fernanda Dantas e Elizabeth Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Maria Lobo, Heraldo Lobo Filho, Patricia Lobo e Heraldo Lobo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Leal, Fernanda Dantas, Gregorio e Ana Ligia Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo, Sandra Camila e Ravel Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Coelho, Edine Pimentel, Fernanda Dantas e Emilia Kelma Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Fujita, Duda Dantas, Maria Clara e Andrea Reis Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Fujita, Duda Dantas, José Gerardo Pimentel, Fernanda Dantas, Isaac Dantas e Natália Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Bodas de Prata de Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel Foto: LC Moreira