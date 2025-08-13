CAPTEI: Fernanda Dantas e Zé Gerardo Pimentel comemoram suas bodas de prata com festa emocionante

No último sábado, 09, registramos as bodas de prata do casal de empresários Fernanda Dantas e José Gerardo Pimentel, que celebraram 25 anos de união cercados de muita alegria e amor.
Os anfitriões emocionaram a todos com uma cerimônia religiosa e social cheia de significado, repleta de carinho e cumplicidade.
O evento, realizado na Mango Casa de Eventos, foi o lugar de momentos de pura emoção, onde o casal renovou seus votos diante de amigos, familiares e colaboradores.
O cerimonial, comandado por Raquel Rios, e a presença do Padre Anchieta deram um toque especial à celebração, que foi marcada por belas palavras e muita emoção.
Para animar a festa, o casal escolheu o cantor Paulo Calado, que não deixou ninguém parado.
A decoração foi do buffet que completaram o cenário perfeito para comemorar essa data tão especial.
LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!