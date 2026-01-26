CAPTEI: Éternelle Joias lança Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel

Na tarde de quinta-feira, 22, Wanja Biana (cap da Eternelle) e Jeritza Gurgel reuniram um grupo bem seleto de convidadas no apê da colunista em um clima bem intimista.

Legenda: Jeritza e Mariana Gurgel, Wanja Biana e Jória Araripe Foto: LC Moreira

Foi uma tarde de leveza e sofisticação com cenário bem brasileiro de Carine Moreira. Ficou lindoooo!

Legenda: Éternelle Jóias por Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Self Point por Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Mesa de Jóias da Eternelle Foto: Pedro Porcelini

Por lá, a Éternelle Joias apresentou sua Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel, enquanto Juliana Barreto trazia um repertório cheio de bossa e a Confité circulava com sua saborosa e refinada gastronomia e drinks autorais.

Legenda: Éternelle Jóias Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Drinks com algodão doce Foto: Pedro Porcelini

Além disso, a Eternelle Jóias sorteou uma jóia da coleção com Jeritza Gurgel entre as participantes. A psicóloga Lia Gondim foi a sortuda da noite.

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Foi um sucesso! Uma dessas parcerias que não nascem por estratégia, mas por afinidade fina — quando universos se reconhecem antes mesmo do aperto de mãos.

Legenda: Isa Freitas, Cleide Silva, Wanja Biana e Cláudia Teles Foto: LC Moreira

A coleção com edição limitada celebra sofisticação sensorial, elegância atemporal e joias fluidas, inspiradas em lenços e cores suaves, pensadas para o cotidiano de mulheres que expressam identidade, beleza e luxo nos detalhes.

Legenda: Coleção Verão 26 Eternelle Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Wanja Biana Foto: LC Moreira

Um verão anunciado com classe.

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Thais Praxedes Foto: LC Moreira

Legenda: Anazélia Gadelha, Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Monique Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Lia Gondim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Sarah Brandão e Magda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Araripe, Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Amanda Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles, Wanja Biana e Bruna Folha Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Karmilse Porto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Wanja Biana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Rolim, Jeritza Gurgel e Catarina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Germana Wanderley e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Monique Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Cintia Benevides e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Praxedes, Jeritza Gurgel e Adriana Aurila Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Gurgel e Jória Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford, Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira