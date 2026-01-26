CAPTEI: Éternelle Joias lança Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel

Na tarde de quinta-feira, 22, Wanja Biana (cap da Eternelle) e Jeritza Gurgel reuniram um grupo bem seleto de convidadas no apê da colunista em um clima bem intimista.
Foi uma tarde de leveza e sofisticação com cenário bem brasileiro de Carine Moreira. Ficou lindoooo!
Por lá, a Éternelle Joias apresentou sua Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel, enquanto Juliana Barreto trazia um repertório cheio de bossa e a Confité circulava com sua saborosa e refinada gastronomia e drinks autorais.
Além disso, a Eternelle Jóias sorteou uma jóia da coleção com Jeritza Gurgel entre as participantes. A psicóloga Lia Gondim foi a sortuda da noite.
Foi um sucesso! Uma dessas parcerias que não nascem por estratégia, mas por afinidade fina — quando universos se reconhecem antes mesmo do aperto de mãos.
A coleção com edição limitada celebra sofisticação sensorial, elegância atemporal e joias fluidas, inspiradas em lenços e cores suaves, pensadas para o cotidiano de mulheres que expressam identidade, beleza e luxo nos detalhes.