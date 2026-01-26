Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Éternelle Joias lança Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel

Lançamento celebrou afinidade criativa e reafirma a elegância como valor permanente

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Lia Gondim
Foto: LC Moreira

Na tarde de quinta-feira, 22, Wanja Biana (cap da Eternelle) e Jeritza Gurgel reuniram um grupo bem seleto de convidadas no apê da colunista em um clima bem intimista.

Legenda: Jeritza e Mariana Gurgel, Wanja Biana e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Foi uma tarde de leveza e sofisticação com cenário bem brasileiro de Carine Moreira. Ficou lindoooo!

Legenda: Éternelle Jóias por Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Self Point por Carine Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Mesa de Jóias da Eternelle
Foto: Pedro Porcelini

Por lá, a Éternelle Joias apresentou sua Coleção Verão 26 em collab exclusiva com Jeritza Gurgel, enquanto Juliana Barreto trazia um repertório cheio de bossa e a Confité circulava com sua saborosa e refinada gastronomia e drinks autorais.

Legenda: Éternelle Jóias
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Barreto
Foto: LC Moreira

Legenda: Drinks com algodão doce
Foto: Pedro Porcelini

Além disso, a Eternelle Jóias sorteou uma jóia da coleção com Jeritza Gurgel entre as participantes. A psicóloga Lia Gondim foi a sortuda da noite.

Legenda: Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Lia Gondim
Foto: LC Moreira

Foi um sucesso! Uma dessas parcerias que não nascem por estratégia, mas por afinidade fina — quando universos se reconhecem antes mesmo do aperto de mãos.

Legenda: Isa Freitas, Cleide Silva, Wanja Biana e Cláudia Teles
Foto: LC Moreira

A coleção com edição limitada celebra sofisticação sensorial, elegância atemporal e joias fluidas, inspiradas em lenços e cores suaves, pensadas para o cotidiano de mulheres que expressam identidade, beleza e luxo nos detalhes.

Legenda: Coleção Verão 26 Eternelle
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Wanja Biana
Foto: LC Moreira

Um verão anunciado com classe.

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Thais Praxedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Anazélia Gadelha, Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Germana Wanderley
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana e Monique Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Jeritza e Kika Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Lia Gondim e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Sarah Brandão e Magda Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Araripe, Wanja Biana, Jeritza Gurgel e Amanda Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Teles, Wanja Biana e Bruna Folha
Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Bezerra e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Karmilse Porto e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Wanja Biana e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Rolim, Jeritza Gurgel e Catarina Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford e Márcia Távora
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Germana Wanderley e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Monique Benevides
Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanja Biana, Cintia Benevides e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Praxedes, Jeritza Gurgel e Adriana Aurila
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Gurgel e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford, Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto, Jeritza Gurgel, Wanja Biana e Anazélia Gadelha
Foto: LC Moreira

 