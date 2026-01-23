CAPTEI: Esquenta dos 20 – Gustavo e Pedro Gurgel comandam tarde de aniversário

No sábado, 17, amigos subiram o tom no esquenta dos 20 de Gustavo e Pedro Gurgel.
Antes do Bloquinho de Verão, o apê dos gêmeos virou endereço-chave do fim de tarde, com vista 180º de Fortaleza e atmosfera de festa plantada no miolo da cidade.
Carine Moreira promoveu virada total no layout, abrindo a sala para circulação de convidados seletos ao som do repertório de forró trazido por Jô Cantor.
A gastronomia volante levou assinatura da Caju, de Juliana Gouveia, com louçarias de espírito jovem e serviço afiado, com comidinhas requintadas de boteco.
Nos drinks, Hector — unanimidade entre os jovens — surpreendeu com criações batizadas por clássicos do forró.
O bolo da Sapore Trufado resolveu a pergunta clássica: “quem nasceu primeiro?”
Das 15h às 18h30, breve no relógio, intensa no entusiasmo social.
Veja as fotos de LC Moreira: