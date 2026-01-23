CAPTEI: Esquenta dos 20 – Gustavo e Pedro Gurgel comandam tarde de aniversário

No sábado, 17, amigos subiram o tom no esquenta dos 20 de Gustavo e Pedro Gurgel.

Antes do Bloquinho de Verão, o apê dos gêmeos virou endereço-chave do fim de tarde, com vista 180º de Fortaleza e atmosfera de festa plantada no miolo da cidade.

Legenda: Gustavo e Pedro Gurgel com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Gustavo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Pedro, Ayla e Jeritza Gurgel, Rodolfo Licurgo e Angela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Rodrigues, Jeritza Gurgel, Pedro Porceline, Dani Sanford e Luana Perdigão Foto: LC Moreira

Carine Moreira promoveu virada total no layout, abrindo a sala para circulação de convidados seletos ao som do repertório de forró trazido por Jô Cantor.

Legenda: Gustavo Gurgel, João Cantor, Felipe do Acordeon e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

A gastronomia volante levou assinatura da Caju, de Juliana Gouveia, com louçarias de espírito jovem e serviço afiado, com comidinhas requintadas de boteco.

Legenda: Juliana Gouveia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Nos drinks, Hector — unanimidade entre os jovens — surpreendeu com criações batizadas por clássicos do forró.

Legenda: Hector Henrique, Adriele Linhares e Keitla Keidima Foto: LC Moreira

O bolo da Sapore Trufado resolveu a pergunta clássica: “quem nasceu primeiro?”

Legenda: Gustavo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Das 15h às 18h30, breve no relógio, intensa no entusiasmo social.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Rodolfo Licurgo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Ayla e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Ângela e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Jeritza, Rodolfo Licurgo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Luana Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Dario Soares Maria Eduarda Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Carneiro e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Silveira, Pedro Gurgel e Mari Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Sanford, Lara Rodrigues e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, João Jaime Barroso, Bernardo Pinheiro e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Lara Rodrigues e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Pedro Porcelini e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: João Matos, João Pedro Moreira e Gabriel Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Josy Vieira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Tiago Hilluy Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa, Lucas e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Levi Damasceno e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Zeca Frota, João Pedro Moreira e Gabriel Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Mota, Giovana Diniz, Jeritza Gurgel e Nicole Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Níkolas Arruda, Mateus Farias e João Pedro Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Mota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel, Dario Soares, Bernardo Pinheiro e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mari, Dani e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Osvaldo Leitão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira