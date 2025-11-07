CAPTEI: Érico Monteiro surpreende na Sala da Suzaninha em evento na Casa Cor Ceará 2025

Na última quarta-feira, 5 de novembro, o arquiteto Érico Monteiro reuniu convidados para uma noite especial na Sala da Suzaninha, um dos espaços mais admirados da Casa Cor Ceará 2025.
O ambiente, marcado pela perfeita harmonia entre força e delicadeza, traduz em cada detalhe a personalidade da homenageada — elegante, sensível e repleta de afeto.
Entre obras de arte com curadoria de Cadeh Juaçaba, texturas de madeira, mobiliário sofisticado e um clima de acolhimento, o espaço despertou emoções e memórias.
Em clima de petit comité, os convidados foram recebidos com taças de vinho branco e um menu cuidadosamente elaborado. O ponto alto da noite ficou por conta do pocket show de Raara Rodrigues, que trouxe um toque de boemia sofisticada ao encontro.
A curiosidade sobre Suzaninha foi inevitável — quem é ela, afinal? De onde veio, o que inspira? Perguntas pairaram no ar enquanto o bom papo e as gargalhadas se misturavam ao som suave da música.
A celebração se estendeu até o apagar das luzes, sob protestos divertidos dos presentes, encerrando uma noite que uniu arte, emoção e charme na medida certa.