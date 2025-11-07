CAPTEI: Érico Monteiro surpreende na Sala da Suzaninha em evento na Casa Cor Ceará 2025

Na última quarta-feira, 5 de novembro, o arquiteto Érico Monteiro reuniu convidados para uma noite especial na Sala da Suzaninha, um dos espaços mais admirados da Casa Cor Ceará 2025.

O ambiente, marcado pela perfeita harmonia entre força e delicadeza, traduz em cada detalhe a personalidade da homenageada — elegante, sensível e repleta de afeto.

Entre obras de arte com curadoria de Cadeh Juaçaba, texturas de madeira, mobiliário sofisticado e um clima de acolhimento, o espaço despertou emoções e memórias.

Em clima de petit comité, os convidados foram recebidos com taças de vinho branco e um menu cuidadosamente elaborado. O ponto alto da noite ficou por conta do pocket show de Raara Rodrigues, que trouxe um toque de boemia sofisticada ao encontro.

Legenda: Mariana Jereissati Oliveira, Érico Monteiro e Denise Kacem Foto: LC Moreira

Legenda: Raara Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Raara Rodrigues Foto: LC Moreira

A curiosidade sobre Suzaninha foi inevitável — quem é ela, afinal? De onde veio, o que inspira? Perguntas pairaram no ar enquanto o bom papo e as gargalhadas se misturavam ao som suave da música.

Legenda: Érico Monteiro Foto: LC Moreira

A celebração se estendeu até o apagar das luzes, sob protestos divertidos dos presentes, encerrando uma noite que uniu arte, emoção e charme na medida certa.

Legenda: Érico Monteiro e Neuma Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Érico Monteiro e Samuel Bizeli Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar e Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Érico Monteiro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos, Andrea Novais, Biana Cipola e Érico Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Érico Monteiro, Milza e Elcia Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Raine, Sophia Romcy e Franklin Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Carvalho e Samuel Bizelli Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Jones e Lara Nazaré Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Mesquita, Ana Cristina de Oliveira e Érico Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Daniel Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Rosado e Beatriz Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Ticina Sátiro e David Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Tania Vasconcelos, Érico Monteiro e Lúcia Wolff Foto: LC Moreira