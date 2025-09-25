CAPTEI: Encontro animado no Haras Chica Doce

No último sábado, 20, Beto Studart recebeu um grupo de amigos para uma agradável visita seguida de almoço em seu Haras Chica Doce, localizado em Pindoretama.

O deslocamento foi variado: alguns convidados chegaram de helicóptero, enquanto outros seguiram em um ônibus gentilmente cedido por Cláudio Bastos.

Legenda: Air Bus Foto: LC Moreira

A programação começou por volta das 11h e se estendeu até as 18h, em um clima de descontração e boas conversas.

Legenda: Momento de descontração Foto: LC Moreira

Durante o encontro, os presentes puderam apreciar a beleza natural da fazenda, além de conhecer de perto a criação de gado nelore e os cavalos marchadores, reconhecidos pela alta linhagem.

Legenda: Cavalos marchadores Foto: LC Moreira

Um dia marcado por amizade, natureza e experiências únicas.

Vem ver os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Beto Studart com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Bachá e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Nelson, Ana Lúcia Mota e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Paulinho Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias, Carlos Augusto de Moraes e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Beto Studart e Cesar Galvão Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Targino e Carlos Augusto de Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Bastos e Alfredo Bachá Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Mota Filho e Victor Frota Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Oriel Mota Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Augusto de Moraes e Fred Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: César Galvão e Victor Frota Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Chiquinho Aragão, Mauricio Leal, Beto Studart e Bill Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro, Totonho Laprovitera e Mauricio Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota, Beto Studart, Carlos Moraes, Fred Magalhães e Antônio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Chica Doce Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Mota Filho, Alfredo Bachá, Beto Studart, Bil Farias, Alfredinho Costa e Mauricio Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias, Alfredinho Costa e Mauricio Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Aragão e Cláudio Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Paulinho Monteiro, Beto Studart, Mauricio Leal e Bill Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Bastos, Bill Farias, Beto Studart, Antônio Nelson e Ana Lúcia Mota Foto: LC Moreira