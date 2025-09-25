CAPTEI: Encontro animado no Haras Chica Doce

No último sábado, 20, Beto Studart recebeu um grupo de amigos para uma agradável visita seguida de almoço em seu Haras Chica Doce, localizado em Pindoretama.
O deslocamento foi variado: alguns convidados chegaram de helicóptero, enquanto outros seguiram em um ônibus gentilmente cedido por Cláudio Bastos.
A programação começou por volta das 11h e se estendeu até as 18h, em um clima de descontração e boas conversas.
Durante o encontro, os presentes puderam apreciar a beleza natural da fazenda, além de conhecer de perto a criação de gado nelore e os cavalos marchadores, reconhecidos pela alta linhagem.
Um dia marcado por amizade, natureza e experiências únicas.
Vem ver os momentos captados por LC Moreira: