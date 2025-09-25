Diário do Nordeste
CAPTEI: Encontro animado no Haras Chica Doce

Dia especial em Pindoretama, Beto Studart reúne amigos em sua fazenda

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

No último sábado, 20, Beto Studart recebeu um grupo de amigos para uma agradável visita seguida de almoço em seu Haras Chica Doce, localizado em Pindoretama.

O deslocamento foi variado: alguns convidados chegaram de helicóptero, enquanto outros seguiram em um ônibus gentilmente cedido por Cláudio Bastos.

Legenda: Air Bus
Foto: LC Moreira

A programação começou por volta das 11h e se estendeu até as 18h, em um clima de descontração e boas conversas.

Legenda: Momento de descontração
Foto: LC Moreira

Durante o encontro, os presentes puderam apreciar a beleza natural da fazenda, além de conhecer de perto a criação de gado nelore e os cavalos marchadores, reconhecidos pela alta linhagem.

Legenda: Cavalos marchadores
Foto: LC Moreira

Um dia marcado por amizade, natureza e experiências únicas.

Vem ver os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Beto Studart com amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Bachá e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Nelson, Ana Lúcia Mota e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Paulinho Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias, Carlos Augusto de Moraes e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Beto Studart e Cesar Galvão
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Targino e Carlos Augusto de Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Bastos e Alfredo Bachá
Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Mota Filho e Victor Frota Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Oriel Mota Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Augusto de Moraes e Fred Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: César Galvão e Victor Frota Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Chiquinho Aragão, Mauricio Leal, Beto Studart e Bill Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro, Totonho Laprovitera e Mauricio Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota, Beto Studart, Carlos Moraes, Fred Magalhães e Antônio Nelson
Foto: LC Moreira

Legenda: Chica Doce
Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Mota Filho, Alfredo Bachá, Beto Studart, Bil Farias, Alfredinho Costa e Mauricio Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Bill Farias, Alfredinho Costa e Mauricio Leal
Foto: LC Moreira

Foto: LC Moreira

Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Aragão e Cláudio Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Philomeno, Paulinho Monteiro, Beto Studart, Mauricio Leal e Bill Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Bastos, Bill Farias, Beto Studart, Antônio Nelson e Ana Lúcia Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart com amigos
Foto: LC Moreira

 