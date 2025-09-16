CAPTEI: Duas Divas, Uma Festa - Aniversário de Sandra Fujita e Cláudia Gradvhol

Na tarde da última quinta-feira, 11, o elegante endereço de Sandra Fujita, situado na Beira Mar de Fortaleza, celebrou os aniversários da anfitriã e de Cláudia Gradvhol, duas figuras conhecidas no circuito social da cidade. A organização do evento ficou a cargo de Martinha Assunção, que cuidou para que cada detalhe estivesse impecável.
Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita e Lorena Pouchain
Victor Oliveira assinou a decoração da sala combinando sofisticação e modernidade. O bolo foi da Jecy e a gastronomia, que estava maravilhosa, foi da Aldênia.
Sandra Fujita e Cláudia Gradvohl
A animação do evento ficou por conta do duo Voz & Violão de linda Larissa Leite e, depois, da DJ Renata Dib, que garantiram uma trilha sonora diversificada e animada, trazendo muita energia à festa.
Carlinhos Fernandes e Larissa Leite
DJ Renata Dibe
O clima de alegria e descontração contagiou as muitas convidadas presentes, que desfrutaram de bons papos e momentos especiais.
As Fujitas
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:
Larissa, Sandra, Maria Luiza e Mariah Fujita
Luiza, Bia, Cláudia e Giovana Gradvohl
Adriana Bezerra, Márcia Peixoto, Sandra Fujita e Manu Romcy
Adriana e Marcela Teixeira
Andréa Rios e Nara Accioly
Beatrice Ary e Jeritza Gurgel
Bebel Ciasca, Cláudia e Giovana Gradvohl
Christiane Figueiredo, Marilza Pinto, Cláudia Gradvohl, Almerinda Benevides e Arlene Fialho
Cláudia e Aline Gradvohl, Sandra Fujita e Silvinha Carneiro
Cláudia Gradvohl e Arlene Fialho
Tatiana Otoch, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita e Christiane Figueiredo
Tânia Facó, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Diana Cabral
Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão
Júlia Oliveira, Beatrice Ary, Márcia Feitosa, Sandra Fujita e Conceição Garcez
Larissa Leite e Cláudia Gradvohl
Cláudia Gradvohl, Jeritza Gurgel e Sandra Fujita
Liana Fujita, Tânia Facó, Anya Freire e Marília Câmara
Lorena Pouchain, Martinha Assunção, Elisa Oliveira, Taís Pinto e Renata Oliveira
Duda Dantas e Sandra Fujita
Dulce e Sandra Fujita, Melissa Bezerra e Andréa Rios
Sandra e Layla Fujita e Cláudia Gradvohl
Elisa e Renata Oliveira
Graça Dias Branco e Sandra Fujita
Beatrice Ary, Karmilce Porto, Jeritza Gurgel e Fernanda Dantas
Cláudia Gradvohl e Beatriz Lima
Taís Pinto, Camille Cidrão e Beth Pinto
Tânia Facó, Sandra Fujita e Maília Câmara
Cláudia Gradvohl e Michelle Aragão
Germana Wanderley, Vládia Sales, Layla Fujita e Sarinha Philomeno
Gyna Machado, Anya Freire, Zildinha Pessoa e Adriana Bezerra
Isabella Fonseca, Tatiana Otoch, Zélia Nóbrega e Christiane Figueiredo
Socorro e Sandra Fujita
Silvinha Carneiro, Sandra Pinheiro, Márcia Peixoto e Sarinha Philomeno
Socorro Camurça e Roberta Ary
Sandra Torres, Conceição Garcez, Lorena Pouchain, Márcia Feitosa e Beatrice Ary
Silvana e Miyuki Fujita
Sandra Fujita, Júlia Oliveira, Talyzie Mihaliuc e Cláudia Gradvohl
Cláudia Gradvohl e Neusa Rocha
Cláudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Sandra Fujita
Cláudia Gradvohl, Karmilce Porto e Sandra Fujita
Cláudia Gradvohl, Nara Accioly e Sandra Fujita
Melânia Torres e Diana Cabral
Roberta Ary, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Socorro Camurça
Conceição Garcez, Cláudia Gradvohl e Márcia Feitosa
Cristiane Faria, Ana Vládia Sales e Márcia Peixoto
Danielle Arruda, Martinha Assunção, Anya Freire e Melânia Torres
Desiree e Cristina Montenegro e Danielle Filgueiras
Desiree Montenegro e Jeritza Gurgel
Júlia Oliveira, Beatrice Ary, Sandra Fujita e Mônica Bezerra
Larissa, Socorro, Sandra, Liana, Silvana e Miyuki Fujita
Liana Fujita e Jeritza Gurgel
Lorena Pouchain, Neisa Rocha, Sandra Fujita, Martinha Assunção e Germana Wanderley
Luiziane Cavalcante, Diana Cabral e Tânia Facó
Maria Cláudia Gradvohl e Leila Menezes
Mariah, Sandra, Guilherme, Felipe, Larissa e Maria Luiza Fujita
Luiziane Cavalcante, Zildinha Pessoa e Liana Fujita
Marilza e Beth Pinto
Sandra Fujita e Diana Cabral
Sandra Fujita e Fernanda Matoso
Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Amélia Brandão
Patrícia Lobo, Duda Dantas, Sandra Fujita, Lilah e Fernanda Dantas
Sandra Fujita, Nágila Correa e Cláudia Gradvohl
Sarinha Philomeno, Sandra Torres e Sandra Pinheiro
Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Sandra Fujita
Sandra Fujita, Nágila Correa, Bebel Ary, Inês Faria e Marília Câmara
Sandra Fujita, Neusa Rocha, Cláudia Gradvohl, Germana Wanderley e Roberta Ary
Nágila Correa, Bebel Ary, Cláudia Gradvohl, Inês Cavalcante e Simone Jereissati
Nara Accioly, Cristina Brasil e Rosele Diogo
Roberta e Priscila Bonorandi, Sandra Fujita e Ângela Bonorandi
Melânia Torres, Danielle Filgueiras, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita, Sarinha Philomeno e Sandra Pinheiro
Rosele Diogo, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Natasha Martins
Parabéns
Parabéns
Parabéns
Cláudia Gradvohl, Nara Accioly e Sandra Fujita
