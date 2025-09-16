CAPTEI: Duas Divas, Uma Festa - Aniversário de Sandra Fujita e Cláudia Gradvhol

Na tarde da última quinta-feira, 11, o elegante endereço de Sandra Fujita, situado na Beira Mar de Fortaleza, celebrou os aniversários da anfitriã e de Cláudia Gradvhol, duas figuras conhecidas no circuito social da cidade. A organização do evento ficou a cargo de Martinha Assunção, que cuidou para que cada detalhe estivesse impecável.

Legenda: Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Victor Oliveira assinou a decoração da sala combinando sofisticação e modernidade. O bolo foi da Jecy e a gastronomia, que estava maravilhosa, foi da Aldênia.

Legenda: Sandra Fujita e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

A animação do evento ficou por conta do duo Voz & Violão de linda Larissa Leite e, depois, da DJ Renata Dib, que garantiram uma trilha sonora diversificada e animada, trazendo muita energia à festa.

Legenda: Carlinhos Fernandes e Larissa Leite Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Renata Dibe Foto: LC Moreira

O clima de alegria e descontração contagiou as muitas convidadas presentes, que desfrutaram de bons papos e momentos especiais.

Legenda: As Fujitas Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Larissa, Sandra, Maria Luiza e Mariah Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza, Bia, Cláudia e Giovana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bezerra, Márcia Peixoto, Sandra Fujita e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Marcela Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Rios e Nara Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bebel Ciasca, Cláudia e Giovana Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Figueiredo, Marilza Pinto, Cláudia Gradvohl, Almerinda Benevides e Arlene Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Aline Gradvohl, Sandra Fujita e Silvinha Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Arlene Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Otoch, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita e Christiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Oliveira, Beatrice Ary, Márcia Feitosa, Sandra Fujita e Conceição Garcez Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Leite e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Jeritza Gurgel e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita, Tânia Facó, Anya Freire e Marília Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain, Martinha Assunção, Elisa Oliveira, Taís Pinto e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Dantas e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce e Sandra Fujita, Melissa Bezerra e Andréa Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Layla Fujita e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary, Karmilce Porto, Jeritza Gurgel e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Beatriz Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto, Camille Cidrão e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Facó, Sandra Fujita e Maília Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Wanderley, Vládia Sales, Layla Fujita e Sarinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna Machado, Anya Freire, Zildinha Pessoa e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Fonseca, Tatiana Otoch, Zélia Nóbrega e Christiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro, Sandra Pinheiro, Márcia Peixoto e Sarinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Camurça e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Torres, Conceição Garcez, Lorena Pouchain, Márcia Feitosa e Beatrice Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana e Miyuki Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita, Júlia Oliveira, Talyzie Mihaliuc e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Neusa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Karmilce Porto e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Nara Accioly e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Melânia Torres e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Socorro Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Garcez, Cláudia Gradvohl e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Faria, Ana Vládia Sales e Márcia Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Arruda, Martinha Assunção, Anya Freire e Melânia Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree e Cristina Montenegro e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Oliveira, Beatrice Ary, Sandra Fujita e Mônica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa, Socorro, Sandra, Liana, Silvana e Miyuki Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Pouchain, Neisa Rocha, Sandra Fujita, Martinha Assunção e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Diana Cabral e Tânia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia Gradvohl e Leila Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariah, Sandra, Guilherme, Felipe, Larissa e Maria Luiza Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Zildinha Pessoa e Liana Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Marilza e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Diana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Fernanda Matoso Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Amélia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Lobo, Duda Dantas, Sandra Fujita, Lilah e Fernanda Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita, Nágila Correa e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Sarinha Philomeno, Sandra Torres e Sandra Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita, Nágila Correa, Bebel Ary, Inês Faria e Marília Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita, Neusa Rocha, Cláudia Gradvohl, Germana Wanderley e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Correa, Bebel Ary, Cláudia Gradvohl, Inês Cavalcante e Simone Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Accioly, Cristina Brasil e Rosele Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Priscila Bonorandi, Sandra Fujita e Ângela Bonorandi Foto: LC Moreira

Legenda: Melânia Torres, Danielle Filgueiras, Cláudia Gradvohl, Sandra Fujita, Sarinha Philomeno e Sandra Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rosele Diogo, Sandra Fujita, Cláudia Gradvohl e Natasha Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira