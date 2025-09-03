CAPTEI: Doe de Coração 2025: Doação de Medula é o Foco da Transformação de Vidas

A Fundação Edson Queiroz, responsável pela Universidade de Fortaleza, deu início na manhã de terça-feira, 02, à campanha Doe de Coração 2025, no auditório da Biblioteca Central da Unifor.
A iniciativa sempre engaja a comunidade acadêmica e a sociedade na causa que, dessa vez, o foco está para a doação de medula óssea, visando ampliar o número de transplantes no Ceará.
Em sua 23ª edição, a campanha adota o slogan “Doe medula. Doe vida. Doe de coração", sob a coordenação da biomédica Daniela Monteiro, mestre em Patologia Clínica pela UFC e doutora em Biotecnologia pela Uece, que também leciona no curso de Biomedicina.
Desde 2017, artistas cearenses têm sido convidados a recriar a logomarca da campanha, integrando arte e engajamento social. Este ano, a colaboração é do artista visual Wilson Neto, conhecido por seu trabalho com pintura em camadas, tecidos e bordados. Nascido em Fortaleza em 1980, lidera o atelier Porta Amarela, onde além de criar arte, promove cursos e colaborações artísticas.
Wilson Neto se junta a um grupo seleto de artistas que já contribuíram com a campanha, como Ana Cristina Mendes, Stênio Burgos, Mário Sanders, Sérgio Helle, Francisco Delalmeida, Totonho Laprovítera, José Guedes e Nacélio Grud.
A programação de Doe de Coração 2025 se estenderá ao longo de setembro, abrangendo ações sociais, lançamentos de episódios de podcast, exibições de filmes e jornadas acadêmicas.
Veja como foi o movimento social do lançamento através das fotos captadas por LC Moreira: