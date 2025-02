CAPTEI: Do Preto e Branco às Cores - TV Verdes Mares Completa 55 Anos, Celebra Legado e Inovação no Coração do Ceará

Na última sexta-feira, 31 de janeiro, o CocoBambu Iguatemi Bosque foi o lugar que recebeu clientes, personalidades do jornalismo e do entretenimento e convidados para um almoço em homenagem aos 55 anos da TV Verdes Mares, uma das principais afiliadas da TV Globo no Ceará.

Legenda: Ruy do Ceará, Zenir Alves e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Os apresentadores Halisson Ferreira e Juliana Castanha trouxeram um toque de dinamismo ao evento, encenando uma edição especial do CE1 ao vivo, relembrando os melhores momentos da emissora. Para a sua surpresa, os executivos de vendas do Sistema Verdes Mares também participaram ativamente, protagonizando comerciais que arrancaram risadas e aplausos.

Legenda: Juliana Castanha e Halisson Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Comercial SVM Foto: LC Moreira

Fundada em 1970 por Edson Queiroz, a TV Verdes Mares é um símbolo de inovação e excelência, sendo a primeira emissora do Nordeste a transmitir em cores em 1974. Em meio as celebrações, Ruy do Ceará Filho, Diretor Superintendente do SVM, enfatizou:

Legenda: Ruy do Ceará e Erick Picanço Foto: LC Moreira

“Seguimos inovando e reafirmando nosso compromisso com a informação de qualidade.”

Com uma audiência que ultrapassa 6,9 milhões, a TV Verdes Mares continua a pavimentar seu caminho na história da televisão, mostrando que, após 55 anos, a conexão com o público e a vontade de inovar permanecem mais fortes do que nunca.

Legenda: Juliana Castanha, Halisson Ferreira e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Tayro Mendonça, Ruy do Ceará, Eriock Picanço, Arenusa Goulart, Fábio Ambrósio, Gustavo Bortoli, Danielli Martins, Natália Souza, Lívia Uchoa e Emília Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Assis Cavalcante e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Ruy do Ceará e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Zenir Alves, Assis Cavalcante e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Patriolino Dias e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó, Lívia Uchoa, Ruy do Ceará e Vini Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Ruy do Ceará, Eliziane e Evandro Colares e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Ilnah Vasconcelos, Mirella Morote e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Bob e Bob Santos Filho e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Duda Brígido, Ruy do Ceará, Patriolino Dias e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça, Katiuska Facó, Lourene Rabelo, Erick Picanço, Márcia Feitosa, Ruy do Ceará, Davi Fernandes e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó, Lourenne Rabelo, Erick Picanço, Márcia Feitosa, Ruy do Ceará e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Junior Mello, Erick Picanço e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Karolem Ferro e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Danielli Martins, Emília Ribeiro, Karolem Ferro e Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Zenir Alves e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa e PH Donato Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa e Eliz Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelino Leal, Marcos Montenegro e Gustavo Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Leyla Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Darkson Peixoto e Kilsa Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Fernandes, Renan, Régis e Tereza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Lívia Uchoa e Natália Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Katiuska Facó e Wagner Venturini Foto: LC Moreira

Legenda: Leal Mota Filho e Pâmera Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Aline Araújo e Pâmera Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa e Simone Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Carvalho e Felipe Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo, Isabel Holanda, Katia Virginia, Grace Cardoso e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Vanessa Vigeles, André Nogueira e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Leyla Diógenes e Wagner Venturini Foto: LC Moreira

Legenda: Raphaela Eleutério, Antônio Bittencourt e Katiuska Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenne Rabelo e Natalie Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Marketing SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea maia, Melissa Lidnei e João Paulo de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Venturini Foto: LC Moreira

Legenda: Tomaz Rocha e Wzely Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: SVM com Clientes Foto: LC Moreira

Legenda: SVM com Clientes Foto: LC Moreira

Legenda: SVM com Clientes Foto: LC Moreira

Legenda: Direção TVM Foto: LC Moreira