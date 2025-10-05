CAPTEI: Dia de fé e ternura no batizado de Lourdes Maria Sampaio Rocha

Nos jardins da residência de Dona Yolanda Queiroz, a manhã de sábado foi de pura emoção. Paulinha Sampaio Rocha e Felipe Queiroz Rocha celebraram o batizado da pequena Lourdes Maria, rodeados de familiares e amigos próximos.
Legenda:
Felipe Queiroz, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Lenise Queiroz e Cláudio Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe Queiroz, Bento, Paulinha Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Sampaio, Lurdes Maria e Paulinha Rocha, Verônica e Artemise Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Abelardo Queiroz, Viviane, Caio e Leo Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe Queiroz, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha, Natália e George Gomes
Foto:
LC Moreira
As lembrancinhas, feitas pelas mãos carinhosas da avó, Verônica Sampaio, traziam crochê, pérolas e terços — delicados símbolos de devoção e amor. As peças guardavam um terço dentro, transformando cada lembrança em oração.
Legenda:
Carol Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudio Rocha, Paulo Mota, Felipe Queiroz Rocha, Fábio e Abelardo Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Barroso, Paulinha Sampaio Rocha e Cláudia Majela
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos e Carla Rotella
Foto:
LC Moreira
O toque de arte e beleza ficou por conta do Estúdio Paula Baracat, responsável pela identidade visual da celebração, e do flower bar assinado pela artista floral Flávia Castro, da Florismo, que preparou arranjos oferecidos aos convidados.
Legenda:
Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Felipe Queiroz e Bento Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodrigo Queiroz e Bruna Waleska Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Silvio Frota, Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso e Felipe Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulinha Sampaio Rocha
Foto:
LC Moreira
A cerimônia, marcada por gestos de afeto e delicadeza, ganhou encanto especial com um buffet pensado para as crianças, bolo de estilo clássico e uma charmosa barraquinha de flores que conquistou os convidados.
Legenda:
Família Queiroz Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Família Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Igor Queiroz e Aline Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dani Eloy, Celina, Ravi e Vitor Queiroz Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vanessa De Luca e Edson Queiroz IV
Foto:
LC Moreira
Entre bênçãos, sorrisos e detalhes feitos com o coração, o batizado de Lourdes Maria foi um momento de amor, união e ternura.
Legenda:
Paula Queiroz e Bruna Waleska Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Francisco, Rodrigo Queiroz, Oscar e Bruna Waleska Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafa Eleutério, Karla Alexandrino, Joaquim Correa e Pedro Henrique Souza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Sampaio e Daniel Negreiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Viviane Rocha e Ticiana Rolim Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor Perlingeiro e Maria Braz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vitória Borga e Lourdes Maria Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Verônica Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Priscila Becco, Marina Cavalcante, Katheryne Mesquita e Carol Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Rotella e Silvio Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Igor Queiroz, Aline, Victor e Lucas Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Iracema, Felipe, Carlos Artur, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza e Artemise Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Katheryne Mesquita e Ismar Pestana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana Vidal e James Bowden
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bento, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria e Felipe Queiroz Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe Queiroz e Paulinha Sampaio Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arnaldo Bezerra e Mariana Sancho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno e Priscila Becco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Helmut Poty e Khrisley Karlen
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lara, Gera, Guilherme, e Gustavo Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lara, Nathália, Vinicius e Antônio Couto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lourdes Maria e Cláudio Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mário, Guilherme e Camila Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Oliver, Bernardo e Larissa Santana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor Cavalcante, Sávio Bandeira de Melo, Felipe Queiroz Rocha, David Pombo e Yuri Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vitória Borba e Germana Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Braz, Suiane Peres, Paulinha Rocha, Natália Gomes e Carol Sampaio
Foto:
LC Moreira