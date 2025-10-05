CAPTEI: Dia de fé e ternura no batizado de Lourdes Maria Sampaio Rocha

Nos jardins da residência de Dona Yolanda Queiroz, a manhã de sábado foi de pura emoção. Paulinha Sampaio Rocha e Felipe Queiroz Rocha celebraram o batizado da pequena Lourdes Maria, rodeados de familiares e amigos próximos.

Legenda: Felipe Queiroz, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Lenise Queiroz e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz, Bento, Paulinha Sampaio e Lourdes Maria Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Sampaio, Lurdes Maria e Paulinha Rocha, Verônica e Artemise Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Queiroz, Viviane, Caio e Leo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha, Natália e George Gomes Foto: LC Moreira

As lembrancinhas, feitas pelas mãos carinhosas da avó, Verônica Sampaio, traziam crochê, pérolas e terços — delicados símbolos de devoção e amor. As peças guardavam um terço dentro, transformando cada lembrança em oração.

Legenda: Carol Sampaio e Lourdes Maria Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Paulo Mota, Felipe Queiroz Rocha, Fábio e Abelardo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Paulinha Sampaio Rocha e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Carla Rotella Foto: LC Moreira

O toque de arte e beleza ficou por conta do Estúdio Paula Baracat, responsável pela identidade visual da celebração, e do flower bar assinado pela artista floral Flávia Castro, da Florismo, que preparou arranjos oferecidos aos convidados.

Legenda: Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Felipe Queiroz e Bento Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Queiroz e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio Rocha Foto: LC Moreira

A cerimônia, marcada por gestos de afeto e delicadeza, ganhou encanto especial com um buffet pensado para as crianças, bolo de estilo clássico e uma charmosa barraquinha de flores que conquistou os convidados.

Legenda: Família Queiroz Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Família Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Eloy, Celina, Ravi e Vitor Queiroz Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa De Luca e Edson Queiroz IV Foto: LC Moreira

Entre bênçãos, sorrisos e detalhes feitos com o coração, o batizado de Lourdes Maria foi um momento de amor, união e ternura.

Legenda: Paula Queiroz e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco, Rodrigo Queiroz, Oscar e Bruna Waleska Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Eleutério, Karla Alexandrino, Joaquim Correa e Pedro Henrique Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Sampaio e Daniel Negreiros Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rocha e Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Borga e Lourdes Maria Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Sampaio e Lourdes Maria Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Becco, Marina Cavalcante, Katheryne Mesquita e Carol Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz, Aline, Victor e Lucas Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema, Felipe, Carlos Artur, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Artemise Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Katheryne Mesquita e Ismar Pestana Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Vidal e James Bowden Foto: LC Moreira

Legenda: Bento, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz e Paulinha Sampaio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo Bezerra e Mariana Sancho Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Priscila Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Helmut Poty e Khrisley Karlen Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Gera, Guilherme, e Gustavo Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Nathália, Vinicius e Antônio Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Lourdes Maria e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Mário, Guilherme e Camila Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Oliver, Bernardo e Larissa Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Cavalcante, Sávio Bandeira de Melo, Felipe Queiroz Rocha, David Pombo e Yuri Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Borba e Germana Brito Foto: LC Moreira