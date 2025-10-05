Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Dia de fé e ternura no batizado de Lourdes Maria Sampaio Rocha

Celebração recebeu família e amigos de Felipe Queiroz Rocha e Paulinha Sampaio Rocha, no encantadores jardins da residência de Dona Yolanda Queiroz

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 07:39)
Jeritza Gurgel
Legenda: Lourdes Maria, Paulinha Sampaio e Felipe Queiroz Rocha
Foto: LC Moreira

Nos jardins da residência de Dona Yolanda Queiroz, a manhã de sábado foi de pura emoção. Paulinha Sampaio Rocha e Felipe Queiroz Rocha celebraram o batizado da pequena Lourdes Maria, rodeados de familiares e amigos próximos.

Legenda: Felipe Queiroz, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Lenise Queiroz e Cláudio Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz, Bento, Paulinha Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Sampaio, Lurdes Maria e Paulinha Rocha, Verônica e Artemise Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Queiroz, Viviane, Caio e Leo Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha, Natália e George Gomes
Foto: LC Moreira

As lembrancinhas, feitas pelas mãos carinhosas da avó, Verônica Sampaio, traziam crochê, pérolas e terços — delicados símbolos de devoção e amor. As peças guardavam um terço dentro, transformando cada lembrança em oração.

Legenda: Carol Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Paulo Mota, Felipe Queiroz Rocha, Fábio e Abelardo Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Paulinha Sampaio Rocha e Cláudia Majela
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Carla Rotella
Foto: LC Moreira

O toque de arte e beleza ficou por conta do Estúdio Paula Baracat, responsável pela identidade visual da celebração, e do flower bar assinado pela artista floral Flávia Castro, da Florismo, que preparou arranjos oferecidos aos convidados.

Legenda: Paulinha Sampaio, Lourdes Maria, Felipe Queiroz e Bento Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Queiroz e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso e Felipe Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio Rocha
Foto: LC Moreira

A cerimônia, marcada por gestos de afeto e delicadeza, ganhou encanto especial com um buffet pensado para as crianças, bolo de estilo clássico e uma charmosa barraquinha de flores que conquistou os convidados.

Legenda: Família Queiroz Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Família Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Eloy, Celina, Ravi e Vitor Queiroz Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa De Luca e Edson Queiroz IV
Foto: LC Moreira

Entre bênçãos, sorrisos e detalhes feitos com o coração, o batizado de Lourdes Maria foi um momento de amor, união e ternura.

Legenda: Paula Queiroz e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco, Rodrigo Queiroz, Oscar e Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Eleutério, Karla Alexandrino, Joaquim Correa e Pedro Henrique Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Sampaio e Daniel Negreiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rocha e Ticiana Rolim Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Maria Braz
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Borga e Lourdes Maria Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Sampaio e Lourdes Maria Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Becco, Marina Cavalcante, Katheryne Mesquita e Carol Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Silvio Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Pacheco, Violeta e Rebeca Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz, Aline, Victor e Lucas Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema, Felipe, Carlos Artur, Lourdes Maria e Paulinha Sampaio Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Artemise Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Katheryne Mesquita e Ismar Pestana
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Vidal e James Bowden
Foto: LC Moreira

Legenda: Bento, Paulinha Sampaio, Lourdes Maria e Felipe Queiroz Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Queiroz e Paulinha Sampaio Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo Bezerra e Mariana Sancho
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Priscila Becco
Foto: LC Moreira

Legenda: Helmut Poty e Khrisley Karlen
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Gera, Guilherme, e Gustavo Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Nathália, Vinicius e Antônio Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Lourdes Maria e Cláudio Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Mário, Guilherme e Camila Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Oliver, Bernardo e Larissa Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Cavalcante, Sávio Bandeira de Melo, Felipe Queiroz Rocha, David Pombo e Yuri Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Borba e Germana Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Braz, Suiane Peres, Paulinha Rocha, Natália Gomes e Carol Sampaio
Foto: LC Moreira