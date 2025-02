CAPTEI: Desembargador Heráclito Vieira - A Nova Face do Poder Judiciário no Ceará

Na tarde sexta-feira, 31 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará aconteceu a solenidade de posse da gestão 2025-2027 do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), uma reafirmação do compromisso com a eficiência e a inovação.

Legenda: Heráclito Vieira e Abelardo Benevides Moraes Foto: TJCE

O desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, agora no leme do TJCE, sucede o desembargador Abelardo Benevides Moraes com uma missão clara: manter o foco nos avanços estruturais, orçamentários e tecnológicos que têm transformado o Poder Judiciário estadual. Em seu discurso, o novo presidente delineou os desafios que se avizinham e destacou os significativos progressos já alcançados, ressaltando a determinação de sua equipe em superar as expectativas.

Legenda: Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto Foto: TJCE

“O elevado espírito público de magistrados e servidores, aliado ao direcionamento de recursos para a atividade-fim, tem possibilitado ao TJCE celebrar recordes de produtividade

A cerimônia contou com a presença de autoridades de destaque, incluindo o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, além de presidentes do Legislativo e Judiciário, o que demonstra o reconhecimento da importância da nova gestão para o fortalecimento da Justiça no estado. O compromisso com a transparência e com a sociedade fez ecoar nos discursos das novas figuras que compõe a gestão: o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, agora vice-presidente, e as desembargadoras Marlúcia de Araújo Bezerra e Andréa Mendes Bezerra Delfino, em suas funções como corregedora-geral da Justiça e ouvidora-geral do Poder Judiciário estadual.

Legenda: Posse da gestão 2025-2027 do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Foto: TJCE

Veja as fotos da movimentação social captadas através do site do TJCE:

Legenda: Heráclito Vieira, Abelardo Benevides e Mauro Liberato Foto: TJCE

Legenda: Herácilto Vieira com a família Foto: TJCE

Legenda: Abelardo e Elisbeth Moraes Foto: TJCE

Legenda: Mauro Liberato e esposa Foto: TJCE

Legenda: Mauro Liberado e Heráclito Vieira com as esposas Foto: TJCE

Legenda: Andréa e Raimundo Delfino com a mãe da desembargadora Foto: TJCE

Legenda: Marlúcia de Araújo Bezerra entre familiares Foto: TJCE

