CAPTEI: Da Dedicação ao Primeiro Lugar - A Noite Triunfante de Felipe Queiroz Rocha

Na noite de sexta-feira, 13, o restaurante Quintal, localizado no bairro Meireles em Fortaleza, foi lugar da celebração da festa de encerramento do curso de formação sommelier promovido pela Associação Brasileira de Sommelier do Ceará. O evento, que também marcou a confraternização da turma de 2024, reuniu alunos, instrutores e entusiastas do mundo vitivinícola.

Durante a festividade, os formandos receberam seus certificados de sommelier profissional, um reconhecimento oficial de sua dedicação e expertise adquirida ao longo do curso.

Legenda: Renato Brasil, Lidiane Pinheiro, Thiago Jucá e Adriana Castro Foto: LC Moreira

O destaque da noite foi Felipe Queiroz Rocha, que não apenas se formou como sommelier, mas também conquistou o primeiro lugar no curso, sendo aplaudido por todos os presentes.

Legenda: Renato Brasil e Felipe Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

O evento foi marcado por brindes e uma celebração de amor pelo vinho, selando amizades e trajetórias profissionais promissoras.

