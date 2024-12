CAPTEI: Cresce Ceará reúne Governador e líderes para debater o futuro da economia cearense

Na manhã de sexta-feira, 06, o Hotel Gran Marquise recebeu um dos eventos mais aguardados do ano: o Cresce Ceará. Voltado exclusivamente para convidados, o evento teve como foco principal os avanços e desafios do estado nos setores de energias renováveis e agronegócio, reunindo especialistas e líderes para debater temas estratégicos que impactam diretamente no desenvolvimento econômico da região.

Legenda: Carlos Prado, Euvaldo Bringel, Luís Roberto Barcelos e Gustavo Bortolli Foto: LC Moreira

Por lá, nomes de relevância, como: o Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM, Gustavo Bortolli, diretor de jornalismo do SVM, o presidente do BNB, Egídio Serpa e Inacio Aguiar, ambos respeitados colunistas pilares do jornal Diário do Nordeste. A presença dessas personalidades demonstra a importância do Cresce Ceará e a pertinência dos temas que foram discutidos ao longo do evento.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Organizado pelo Sistema Verdes Mares, BNB e Enel, o evento reuniu empresários industriais e agropecuaristas, que puderam conhecer de perto as causas do avanço da economia cearense nos últimos 30 anos. Com palestras e painéis de alto nível, os participantes puderam se atualizar sobre as tendências e oportunidades do mercado, além de estabelecerem networking com outros profissionais do setor.

Legenda: Inácio Aguiar, Elmano de Freitas e Egidio Serpa Foto: LC Moreira

A iniciativa do Cresce Ceará em promover debates e reflexões sobre o futuro do estado mostra o comprometimento das empresas e entidades envolvidas em impulsionar o desenvolvimento sustentável da região. Com a participação ativa dos líderes políticos, empresariais e jornalísticos, o evento se consolidou como um importante espaço de discussão e troca de ideias para impulsionar o crescimento do Ceará em áreas tão essenciais para o seu desenvolvimento.

Legenda: Luiz Abel Amorim, Luís Roberto Barcelos, Egidio Serpa, Sérgio Benevides e Raimundo Reis Foto: LC Moreira

Em um momento de grandes desafios e oportunidades, o Cresce Ceará se destacou como um importante fórum para a construção de um futuro mais próspero e sustentável para o estado. A expectativa é que os frutos desse debate se traduzam em ações concretas que contribuam para o crescimento econômico e social do Ceará nos próximos anos.

Veja alguns momentos captados por LC Moreira:

