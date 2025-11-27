CAPTEI: Coquetel Talk - o novo rito chic da sociedade cearense
O evento organizado por Emília Buarque e Graça Dias Branco reuniu nomes de “pulseira fina” em encontro que uniu arte, solidariedade e conversas de alto quilate
A tarde do dia 26, quarta-feira, ganhou selo de alta elegância com o Coquetel Talk, iniciativa das empresárias Emília Buarque e Graça Dias Branco, conselheiras da Edisca. Em clima de “Natal com propósito”, o encontro reuniu mulheres empreendedoras e amigas para uma programação que combinou solidariedade, conhecimento e aquele refinamento que só os eventos “de pulseira fina” conseguem entregar. Estive por lá e te conto todos os detalhes!
O destaque inicial ficou por conta de Dora Andrade, fundadora da Edisca, que apresentou o impacto da instituição — referência há décadas na transformação de vidas por meio da dança. Em seguida, um diálogo sofisticado sobre “Colecionismo e Valorização de Arte e Joias” trouxe os olhares de Ana Carolina Fontenele e Victor Perlingeiro, em um verdadeiro roteiro elegante para curiosas do belo.
A gastronomia da chef Liliane Pereira reforçou o tom feminino e leve da tarde, enquanto a Dolce Divino encantou com seu lançamento Morangos Divinos, presenteados às convidadas, e o emblemático panetone Presépio. Para coroar, a cantora Giovana Bezerra, acompanhada do pianista Neto Ferreira, entregou um momento de pura emoção com interpretações de “Maria Maria” e “Emoções”, finalizadas com poema de Norma Zélia Andrade.
Um encontro que uniu propósito, arte e charme — daqueles que já nascem destinados ao calendário afetivo da sociedade cearense.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por André Lima!