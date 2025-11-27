CAPTEI: Coquetel Talk - o novo rito chic da sociedade cearense

A tarde do dia 26, quarta-feira, ganhou selo de alta elegância com o Coquetel Talk, iniciativa das empresárias Emília Buarque e Graça Dias Branco, conselheiras da Edisca. Em clima de “Natal com propósito”, o encontro reuniu mulheres empreendedoras e amigas para uma programação que combinou solidariedade, conhecimento e aquele refinamento que só os eventos “de pulseira fina” conseguem entregar. Estive por lá e te conto todos os detalhes!

Legenda: Dora Andrade, Emília Buarque, Graça Dias Branco e Jeritza Gurgel Foto: Jeritza Gurgel

O destaque inicial ficou por conta de Dora Andrade, fundadora da Edisca, que apresentou o impacto da instituição — referência há décadas na transformação de vidas por meio da dança. Em seguida, um diálogo sofisticado sobre “Colecionismo e Valorização de Arte e Joias” trouxe os olhares de Ana Carolina Fontenele e Victor Perlingeiro, em um verdadeiro roteiro elegante para curiosas do belo.

Legenda: Emília Buarque, Dora Andrade e Graça Dias Branco Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk com Emília Buarque, Ana Carolina Fontenele e Victor Perlingeiro Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Coquetel Talk Foto: Jeritza Gurgel

A gastronomia da chef Liliane Pereira reforçou o tom feminino e leve da tarde, enquanto a Dolce Divino encantou com seu lançamento Morangos Divinos, presenteados às convidadas, e o emblemático panetone Presépio. Para coroar, a cantora Giovana Bezerra, acompanhada do pianista Neto Ferreira, entregou um momento de pura emoção com interpretações de “Maria Maria” e “Emoções”, finalizadas com poema de Norma Zélia Andrade.

Legenda: Dora Andrade, Graça Dias Branco, Emília Buarque e chef Liliane Pereira Foto: André Lima

Legenda: Mesa de Doces da Dolce Divino Foto: André Lima

Legenda: Giovana Bezerra Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Neto Ferreira Foto: André Lima

Um encontro que uniu propósito, arte e charme — daqueles que já nascem destinados ao calendário afetivo da sociedade cearense.

Legenda: Emília Buarque, Dora Andrade e Graça Dias Branco Foto: André Lima

Veja nas fotos da movimentação social captadas por André Lima!

Legenda: Emília Buarque e Graça Dias Branco Foto: André Lima

Legenda: Emília Buarque e Dora Andrade Foto: André Lima

Legenda: Emília Buarque e Jeritza Gurgel Foto: André Lima

Legenda: Emília Buarque e Viviane Martins Foto: André Lima

Legenda: Giovana Bezerra, Emília Buarque e Deborah Sales Foto: André Lima

Legenda: Ana Carolina Fontenele Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima

Legenda: Coquetel Talk Foto: André Lima