CAPTEI: Confraria Amis & Vins Lança Selo de Excelência Gastronômica

A Confraria Amis & Vins celebrou o lançamento do Selo de Excelência Gastronômica Amis & Vins, uma iniciativa que valoriza as experiências enogastronômicas no Ceará. O evento ocorreu na noite de quinta-feira, 18, em um exclusivo jantar no restaurante Esttaleiro, reunindo seus membros. Com uma história de mais de dez anos, a confraria é conhecida por destacar a cultura do vinho e prestigiar restaurantes locais em encontros mensais.
O grupo agora assume um novo papel, conferindo uma chancela de prestígio aos estabelecimentos cearenses, em um conceito que segue a tradição dos grandes selos internacionais. Durante o evento, Weiber Xavier, idealizador do grupo, apresentou o projeto, explicando que os restaurantes serão reconhecidos por meio de experiências autênticas dos confrades, sem necessidade de inscrição.
As primeiras concessões públicas do selo são aguardadas para dezembro de 2025, quando a confraria celebra uma década promovendo a boa mesa e o melhor dos vinhos. Este novo selo promete fazer do Ceará uma referência ainda maior na cena enogastronômica nacional, atestando a qualidade dos restaurantes locais através de experiências vividas e apreciadas.