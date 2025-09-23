CAPTEI: Confraria Amis & Vins Lança Selo de Excelência Gastronômica

A Confraria Amis & Vins celebrou o lançamento do Selo de Excelência Gastronômica Amis & Vins, uma iniciativa que valoriza as experiências enogastronômicas no Ceará. O evento ocorreu na noite de quinta-feira, 18, em um exclusivo jantar no restaurante Esttaleiro, reunindo seus membros. Com uma história de mais de dez anos, a confraria é conhecida por destacar a cultura do vinho e prestigiar restaurantes locais em encontros mensais.

Legenda: João Cateb, Rodrigo Barroso, Weiber Xavier e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

O grupo agora assume um novo papel, conferindo uma chancela de prestígio aos estabelecimentos cearenses, em um conceito que segue a tradição dos grandes selos internacionais. Durante o evento, Weiber Xavier, idealizador do grupo, apresentou o projeto, explicando que os restaurantes serão reconhecidos por meio de experiências autênticas dos confrades, sem necessidade de inscrição.

Legenda: Weiber Xavier e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

As primeiras concessões públicas do selo são aguardadas para dezembro de 2025, quando a confraria celebra uma década promovendo a boa mesa e o melhor dos vinhos. Este novo selo promete fazer do Ceará uma referência ainda maior na cena enogastronômica nacional, atestando a qualidade dos restaurantes locais através de experiências vividas e apreciadas.

Legenda: Selo Amis & Vins Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rodrigo Barroso e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Aristófanes Canamary e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Flávio e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Sanford e Nestor Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Hermann Landim e Paulo Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Teixeira, Lúcio Flávio e Weber Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Fontenele e Edson Ferreira Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Novaes, João Cateb e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Moisés Santana e Fernando Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Aristófanes Canamary, Jorge Brandão e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Gladson Morta e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana, Fernando Novaes e Moisés Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Aristófanes Canamary, João Cateb e Edson Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Fontenele, Fernando Novaes, João Cateb, Rodrigo Barroso e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Grupo Amis Vins Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Menezes, Marcos André Borges, Cândido Albuquerque e Aristófanes Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Aristófanes Canamary, Ilka Salatielli, Francklin Oliveira, Rodrigo Barroso e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Medina, Germano Albuquerque, Harley Medina, Aristófanes Canamary e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Grupo Amis Vins Foto: LC Moreira