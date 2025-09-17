CAPTEI: Comemoração em Altura: Aniversário e Pedido de Casamento no Mesmo Evento

No último sábado, 13, o rooftop do edifício Açores foi o lugar de uma celebração acolhedora e emocionante: o aniversário de 65 anos do engenheiro e empresário do ramo da construção civil, Paulo Miranda.
Paulo Miranda
O evento foi coordenado pelo cerimonial de Mari Macedo.
Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Mary Macedo
A decoração assinada por Victor Oliveira transformou o local em um cenário de requinte, que foi complementado pelo serviço de gastronomia do Zoraide Braga Catering. Os convidados tiveram uma experiência sensorial completa, culminando na animação do DJ Luciano Freitas, que em harmonia com o saxofonista Samuel Vidal manteve a festa animada.
Decoração
DJ Luciano e Samuel Vidal
O ponto alto da noite, contudo, foi o inesperado pedido de casamento do aniversariante à sua namorada Miriam Saraiva. Diante de olhares atentos e emocionados, Paulo Miranda surpreendeu ao sacar do bolso um anel solitário, selando o momento com a resposta emocionada e afirmativa de Mirian.
Pedido de Casamento
Pedido de Casamento
Pedido de Casamento
Paulo Miranda e Míriam Saraiva
A celebração foi concluída com um espetáculo de fogos de artifício iluminando o céu, enquanto brindes eram erguidos em homenagem ao casal. Um marco inesquecível na vida de Paulo Miranda e sua agora noiva, Miriam.
Brinde
Brinde
Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:
Míriam Saraiva e Paulo Miranda
Paulo Miranda Filho, Mariana Moreira de Sousa, Paulo Mirannda, Maria Paula e Maurício Moreira de Sousa
Mariana Macambira, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Ricardo, Luiz e Paulo Miranda e Luciana Bezerra
Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Nycolle Ribeiro e Mariana Moreira de Sousa
Agenor Filho e Vitória Viana
Ana Nobre
Antônio e Paulo Miranda
Camila Amora e João Vitor Duarte
George e Martinha Assunção, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Herman e Elizabeth Hesse
Isabely Leitão, Paulo Miranda, Míriam Saraiva e Izabel Leitão
Israel de Matos Brito, Liliana e Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Ivan Dias, Tereza Novaes, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Fátima e Fernando Santana
Izabel Leitão, Míriam Saraiva, Martinha Assunção, Fátima Santana e Isabely Leitão
Jorginho e Nilma Otoch, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
José Junior e Marurício Moreira de Sousa
Juarez Gomes Junior, Paulo Miranda e Cláudio Studart
Júlio e Ticiana Norões, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Leonardo Teixeira, Maria Mindaua, Maia Gondim, Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Lígia França
Márcio e Tea Gazelli
Luiz e Paulo Miranda
Luciano Bezerra e Érica Moura
Paulo Miranda e Pedro Carapeba
Luciana Bezerra, Míriam Saraiva e Denise Queiroz
Míriam Saraiva e Mariana Macambira
Paulo Miranda e Kalil Otoch
Marcus Garcia, Manoela Venturini, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Márcio Florenzano, Heloísa Marins, Renata Santiago e Washington Bezerra
Paulo Miranda e Raimundo Antunes
Míriam Saraiva e Paulo Miranda com Amigos
Paulo Miranda e Carlos Francisco
Paulo Miranda e Jorge Fiúza
Paulo Miranda e Kalil Otoch
Paulo Iglessias, Paulo Miranda e Ricardo Studart
Suzane Accioly e Míriam Saraiva
Simone Melo, Paulo Miranda e Cláudia Studart
Saraiva Junior, Rosana Saraiva, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Sandro Salgueiro e Paulo Miranda
Suzane Accioly, Magda Busgaib, Roberta Fonteles, Martinha Assunção, Míriam Saraiva, Izabel e Isabely Leitão
Míriam Saraiva, Martinha Assunção e Fátima Santana
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Amérlia Rolim e João Milton Cunha
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Ana Nobre, Pedro Américo e Socorro Viana
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Andressa Avelino e Matheus Lopes
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Denise Queiroz e Marcos Aurélio Simões
Nelson Klein, Paulo Miranda e Alexandre Teixeira
Míriam Sariva, Paulo Miranda, Tersandro de Paula Pessoa e Luciana Mota
Míriam Sariva, Paulo Miranda, Renata Santiago e Washington Bezerra
Míriam Sariva, Paulo Miranda, Heloísa Marins e Márcio Florenzano
Míriam Sariva, Paulo Miranda e Ana Nobre
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Luciana Marinho e Vander Jamil
Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Jussara e Dilson Menezes
Roberta Fonteles, Paulo Miranda e Magda Busgaib
Ricardo e Luciana Bezerra, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Renata Santiago, Míriam Saraiva e Heloísa Marins
Régis e Concita Tavares, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Tereza Novaes, Ana Nobre, Míriam Saraiva, Fátima Santana e Manoela Ventorini
Parabéns
Paulo Miranda com Amigos
Mariana Moreira de Sousa, Paulo Miranda Filho, Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Maurício, Maria Paula Moreira de Sousa e Mariana Macambira
