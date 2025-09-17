Diário do Nordeste
CAPTEI: Comemoração em Altura: Aniversário e Pedido de Casamento no Mesmo Evento

Paulo Miranda completa 65 anos marcando um novo capítulo na sua vida

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

No último sábado, 13, o rooftop do edifício Açores foi o lugar de uma celebração acolhedora e emocionante: o aniversário de 65 anos do engenheiro e empresário do ramo da construção civil, Paulo Miranda.

Legenda: Paulo Miranda
Foto: LC Moreira

O evento foi coordenado pelo cerimonial de Mari Macedo.

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Mary Macedo
Foto: LC Moreira

A decoração assinada por Victor Oliveira transformou o local em um cenário de requinte, que foi complementado pelo serviço de gastronomia do Zoraide Braga Catering. Os convidados tiveram uma experiência sensorial completa, culminando na animação do DJ Luciano Freitas, que em harmonia com o saxofonista Samuel Vidal manteve a festa animada.

Legenda: Decoração
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Luciano e Samuel Vidal
Foto: LC Moreira

O ponto alto da noite, contudo, foi o inesperado pedido de casamento do aniversariante à sua namorada Miriam Saraiva. Diante de olhares atentos e emocionados, Paulo Miranda surpreendeu ao sacar do bolso um anel solitário, selando o momento com a resposta emocionada e afirmativa de Mirian.

Legenda: Pedido de Casamento
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedido de Casamento
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedido de Casamento
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

A celebração foi concluída com um espetáculo de fogos de artifício iluminando o céu, enquanto brindes eram erguidos em homenagem ao casal. Um marco inesquecível na vida de Paulo Miranda e sua agora noiva, Miriam.

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Míriam Saraiva e Paulo Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda Filho, Mariana Moreira de Sousa, Paulo Mirannda, Maria Paula e Maurício Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Macambira, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo, Luiz e Paulo Miranda e Luciana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Nycolle Ribeiro e Mariana Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Agenor Filho e Vitória Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Paulo Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Amora e João Vitor Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: George e Martinha Assunção, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Herman e Elizabeth Hesse
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabely Leitão, Paulo Miranda, Míriam Saraiva e Izabel Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Israel de Matos Brito, Liliana e Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Dias, Tereza Novaes, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Fernando Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Leitão, Míriam Saraiva, Martinha Assunção, Fátima Santana e Isabely Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Jorginho e Nilma Otoch, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: José Junior e Marurício Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Gomes Junior, Paulo Miranda e Cláudio Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Ticiana Norões, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Teixeira, Maria Mindaua, Maia Gondim, Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Lígia França
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio e Tea Gazelli
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Paulo Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Bezerra e Érica Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Pedro Carapeba
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Bezerra, Míriam Saraiva e Denise Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva e Mariana Macambira
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Kalil Otoch
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Garcia, Manoela Venturini, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Florenzano, Heloísa Marins, Renata Santiago e Washington Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Raimundo Antunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva e Paulo Miranda com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Carlos Francisco
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Jorge Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Kalil Otoch
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Iglessias, Paulo Miranda e Ricardo Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Suzane Accioly e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Melo, Paulo Miranda e Cláudia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Saraiva Junior, Rosana Saraiva, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandro Salgueiro e Paulo Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Suzane Accioly, Magda Busgaib, Roberta Fonteles, Martinha Assunção, Míriam Saraiva, Izabel e Isabely Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Martinha Assunção e Fátima Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Amérlia Rolim e João Milton Cunha
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Ana Nobre, Pedro Américo e Socorro Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Andressa Avelino e Matheus Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Denise Queiroz e Marcos Aurélio Simões
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Klein, Paulo Miranda e Alexandre Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Tersandro de Paula Pessoa e Luciana Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Renata Santiago e Washington Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Heloísa Marins e Márcio Florenzano
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda e Ana Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Luciana Marinho e Vander Jamil
Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Jussara e Dilson Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fonteles, Paulo Miranda e Magda Busgaib
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luciana Bezerra, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago, Míriam Saraiva e Heloísa Marins
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Concita Tavares, Paulo Miranda e Míriam Saraiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Novaes, Ana Nobre, Míriam Saraiva, Fátima Santana e Manoela Ventorini
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Moreira de Sousa, Paulo Miranda Filho, Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Maurício, Maria Paula Moreira de Sousa e Mariana Macambira
Foto: LC Moreira

 

 