CAPTEI: Comemoração em Altura: Aniversário e Pedido de Casamento no Mesmo Evento

No último sábado, 13, o rooftop do edifício Açores foi o lugar de uma celebração acolhedora e emocionante: o aniversário de 65 anos do engenheiro e empresário do ramo da construção civil, Paulo Miranda.

Legenda: Paulo Miranda Foto: LC Moreira

O evento foi coordenado pelo cerimonial de Mari Macedo.

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Mary Macedo Foto: LC Moreira

A decoração assinada por Victor Oliveira transformou o local em um cenário de requinte, que foi complementado pelo serviço de gastronomia do Zoraide Braga Catering. Os convidados tiveram uma experiência sensorial completa, culminando na animação do DJ Luciano Freitas, que em harmonia com o saxofonista Samuel Vidal manteve a festa animada.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Luciano e Samuel Vidal Foto: LC Moreira

O ponto alto da noite, contudo, foi o inesperado pedido de casamento do aniversariante à sua namorada Miriam Saraiva. Diante de olhares atentos e emocionados, Paulo Miranda surpreendeu ao sacar do bolso um anel solitário, selando o momento com a resposta emocionada e afirmativa de Mirian.

Legenda: Pedido de Casamento Foto: LC Moreira

Legenda: Pedido de Casamento Foto: LC Moreira

Legenda: Pedido de Casamento Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

A celebração foi concluída com um espetáculo de fogos de artifício iluminando o céu, enquanto brindes eram erguidos em homenagem ao casal. Um marco inesquecível na vida de Paulo Miranda e sua agora noiva, Miriam.

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Míriam Saraiva e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda Filho, Mariana Moreira de Sousa, Paulo Mirannda, Maria Paula e Maurício Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Macambira, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo, Luiz e Paulo Miranda e Luciana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Nycolle Ribeiro e Mariana Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Agenor Filho e Vitória Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Amora e João Vitor Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: George e Martinha Assunção, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Herman e Elizabeth Hesse Foto: LC Moreira

Legenda: Isabely Leitão, Paulo Miranda, Míriam Saraiva e Izabel Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Israel de Matos Brito, Liliana e Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Dias, Tereza Novaes, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Fernando Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Izabel Leitão, Míriam Saraiva, Martinha Assunção, Fátima Santana e Isabely Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jorginho e Nilma Otoch, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: José Junior e Marurício Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Gomes Junior, Paulo Miranda e Cláudio Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Ticiana Norões, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Teixeira, Maria Mindaua, Maia Gondim, Míriam Saraiva, Paulo Miranda e Lígia França Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio e Tea Gazelli Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Bezerra e Érica Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Pedro Carapeba Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Bezerra, Míriam Saraiva e Denise Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva e Mariana Macambira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Kalil Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Garcia, Manoela Venturini, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Florenzano, Heloísa Marins, Renata Santiago e Washington Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Raimundo Antunes Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva e Paulo Miranda com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Carlos Francisco Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Jorge Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Kalil Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Iglessias, Paulo Miranda e Ricardo Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Suzane Accioly e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Melo, Paulo Miranda e Cláudia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Saraiva Junior, Rosana Saraiva, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Sandro Salgueiro e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Suzane Accioly, Magda Busgaib, Roberta Fonteles, Martinha Assunção, Míriam Saraiva, Izabel e Isabely Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Martinha Assunção e Fátima Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Amérlia Rolim e João Milton Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Ana Nobre, Pedro Américo e Socorro Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Andressa Avelino e Matheus Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Denise Queiroz e Marcos Aurélio Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Klein, Paulo Miranda e Alexandre Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Tersandro de Paula Pessoa e Luciana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Renata Santiago e Washington Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda, Heloísa Marins e Márcio Florenzano Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Sariva, Paulo Miranda e Ana Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Luciana Marinho e Vander Jamil Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Saraiva, Paulo Miranda, Jussara e Dilson Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fonteles, Paulo Miranda e Magda Busgaib Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luciana Bezerra, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago, Míriam Saraiva e Heloísa Marins Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Concita Tavares, Paulo Miranda e Míriam Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Novaes, Ana Nobre, Míriam Saraiva, Fátima Santana e Manoela Ventorini Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda com Amigos Foto: LC Moreira