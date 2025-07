CAPTEI: Comemoração dos 68 anos de Totonho Laprovitera

Na última quinta-feira, 03, Totonho Laprovitera recebeu familiares e amigos no Iate Clube para celebrar os seus 68 anos de vida.

Com o pôr do sol como cenário, a reunião informal atraiu um ambiente propício para boas conversas e reencontros, do jeito que o aniversariante adora.

Legenda: Silvio Frota, Pompeu Vasconcelos, Totonho Laprivitera, Érick Vasconcelos e Chiquinho Aragão Foto: LC Moreira

A cantora Larissa Girão embalou o encontro que se destacou pela alegria e descontração. Totonho, conhecido por sua hospitalidade, circulou entre os convidados distribuindo abraços, sorrisos e expressando sua gratidão pela presença de todos.

A vista deslumbrante para o mar tornou a ocasião ainda mais especial, permeando o evento com um sentimento de acolhimento e camaradagem.

Legenda: Por do Sol Foto: LC Moreira

A celebração foi um reflexo da trajetória de Totonho, que, ao lado de suas pessoas queridas, compartilhou momentos que evidenciam a importância da amizade e da família.

Legenda: Aniversário Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Elusa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Totonho Laprivitera Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio, Netércia e Fernando Victor Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gera Teixeira e Totonho Laprivitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho e Fernanda Laprivitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho, Ligia e Fernanda Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Inês Porto e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Ligia, Totonho e Fernanda Laprovitera e Gera Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Wolff, Márcia Teixeira, Elusa Laprovitera, Lucinha Wolff e Cristina Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprivitera e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz, Jonny e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovitera, Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa, Totonho, Antônio, Natércia e Fernando Victor Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gera e Márcia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha e Marcílio Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Leyla Pinto, Totonho Laprovitera e Sálvio Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Excelsa Costa Lima, Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Bandeira, Assis Antero, Totonho Laprovitera, Cláudio Philomeno e Cláudio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Gerinha Laprovitera e Márcia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rangel e Érick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Steferson Paraíba e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera e Cristina Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Gerinha Teixeira e Fernando Victor Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Castelo Branco e Teresa Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Laprovitera e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Tama Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões, Steferson Paraíba, Totonho Laprivitera, Pio Rodrigues, Gera Teixeira e Salvio Pinto Foto: LC Moreira