CAPTEI: Cine Ceará celebra 35 anos com homenagem a atriz Mariana Ximenes

Na noite de sábado, 20, o Cineteatro São Luiz abriu suas portas para receber a abertura da 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, reunindo nomes importantes do audiovisual.
A cerimônia destacou a trajetória da atriz Mariana Ximenes, que recebeu o Troféu Eusélio Oliveira, honraria concedida a personalidades que contribuem de forma relevante para o cinema brasileiro.
Com forte ligação com o estado por suas origens maternas, de Groaíras, Mariana afirmou sentir-se em casa ao receber o reconhecimento. Durante o discurso, emocionou o público ao relembrar suas raízes e reforçar a importância do cinema em sua trajetória artística.
A programação da noite contou com a exibição do curta “Cada um na sua tomada”, produzido por alunos de escolas públicas de Fortaleza por meio do projeto Compartilha Animação, parceria da Enel Ceará com a Associação Cultural Cine Ceará. Em seguida, foi apresentado o longa “Gravidade”, do pernambucano Leo Tabosa, em estreia mundial, abrindo oficialmente a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.
O festival segue durante a semana, reafirmando o Ceará como referência no cenário do cinema ibero-americano.
Vem ver alguns momentos através dos registros de LC Moreira: