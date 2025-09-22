CAPTEI: Cine Ceará celebra 35 anos com homenagem a atriz Mariana Ximenes

Na noite de sábado, 20, o Cineteatro São Luiz abriu suas portas para receber a abertura da 35ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, reunindo nomes importantes do audiovisual.

A cerimônia destacou a trajetória da atriz Mariana Ximenes, que recebeu o Troféu Eusélio Oliveira, honraria concedida a personalidades que contribuem de forma relevante para o cinema brasileiro.

Legenda: Halder Gomes e Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Com forte ligação com o estado por suas origens maternas, de Groaíras, Mariana afirmou sentir-se em casa ao receber o reconhecimento. Durante o discurso, emocionou o público ao relembrar suas raízes e reforçar a importância do cinema em sua trajetória artística.

Legenda: Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

A programação da noite contou com a exibição do curta “Cada um na sua tomada”, produzido por alunos de escolas públicas de Fortaleza por meio do projeto Compartilha Animação, parceria da Enel Ceará com a Associação Cultural Cine Ceará. Em seguida, foi apresentado o longa “Gravidade”, do pernambucano Leo Tabosa, em estreia mundial, abrindo oficialmente a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

Legenda: Futuros Diretores de Cinema Foto: LC Moreira

O festival segue durante a semana, reafirmando o Ceará como referência no cenário do cinema ibero-americano.

Vem ver alguns momentos através dos registros de LC Moreira:

Legenda: Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira, Any Maia e André Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira, Íris Sodré e Ravi Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: André Ximenes e Any Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Amaury Cândido e Mayara Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Éllery, Márcio Câmara e Sábado Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Boldrini Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Tabosa Foto: LC Moreira

Legenda: Alejando Bazzano e Júlia Evengelista Foto: LC Moreira

Legenda: Diogo Dahl e Kátia Adler Foto: LC Moreira

Legenda: Hermila Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio e Solange Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Sardo, Danny Barbosa e Larice Abujamra Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota e Verônica Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Duarte Dias, Bete Jaguaribe, José Alves Neto e Maninha Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Esther de Paula, Odair Ammom, Janaína de Paula e Gilson Tenório Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Costa e Gabi Dourado Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Magalhães e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Halder Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Joelma Gonzaga Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Margarida Hernandez Foto: LC Moreira

Legenda: Halder Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Halder Gomes e Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Halder Gomes e Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ximenes Foto: LC Moreira