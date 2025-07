CAPTEI: Cerimônia Apaixonante na União de Rosilândia e Humberto na Igreja Nossa Senhora do Líbano

No último sábado, 12, aconteceu o casamento religioso de Rosilândia e Humberto Lima na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em Fortaleza. A cerimônia foi abençoada pelo Padre Eugênio.

A benção cristã foi marcada pela espiritualidade e pela presença de familiares e amigos, selando seu compromisso perante Deus.

Legenda: Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

A celebração continuou no Salão Mar do La Maison Buffet, que foi transformado em um espaço sofisticado e personalizado por Victor Oliveira, refletindo a essência do casal. Sob a coordenação da cerimonialista Lilian Porto, cada detalhe foi meticulosamente planejado. A gastronomia, reconhecida pela sua qualidade, ficou a cargo da equipe do La Maison, garantindo um banquete, como sempre, sem ressalvas.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Os sabores foram complementados por fatias de bolo da Cake Mania, além dos doces de La Maison e os tradicionais bem-casados de Célia Bezerra.

Legenda: Bolo da Cake Mania Foto: LC Moreira

Animando a festa, Márcio Campos e banda, além de Giovana Bezerra e Marcos Lessa, que garantiram uma noite animadíssima.

Legenda: Márcio Campos e banda Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

A noiva, acompanhada de suas filhas, Vitória e Letícia, vestiam modelos de Ticiana Sampaio, enquanto a emoção e a reafirmação de um forte elo de amor permeavam o evento.

Legenda: Os Noivos, Bruno, Alexandra, Juliana, Mariana, Letícia e Vitória Lima Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira e equipe:

Legenda: Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Auricélia e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Latícia, Bruno e Vitória Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com David Filho, David Neto, Pietra, David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós e Larissa Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Cacá, Helena, Katarine e Kadu Queirós e Sara Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Inês e Fernando Rodrigues, Alexandre e Andréa Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Nara Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro e Tarcísio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Joca, maria Clara Dall'Olio, Raquel Matos, Aline Amorim e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Abner Rios e Carla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra e Eduarda Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Loureiro, Melânia e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Rabelo, Karina Loiola, Bitoca Fiúza e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ygor Cavalcante e Ângela Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Verinha Ponte e Armando Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Veras e Otalibas Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Nara Accioly e Marcos Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Daniele Vilar, Raquel Reinaldo e João Victor Vilar Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos, Bruno, Alexandra, Juliana, Mariana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Familiares Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Amorim e Carlos Henrique Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Stélio Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia e Marcelo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carla Colares, Roberto e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Andréa Montenegro, Cristina Brasil e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélia Queirós, Inês, Fernando, Patriciana e david Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Mário Queirós, Leo Dall_Olio, Daniel Joca e Carlos Henrique Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Montenegro e Petrônio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Breno Câmara e Roberta Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Cleber e Ângela Cunha e Ana Maria Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues, Juliano e Aline Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Oliveira, Eduardo Corrêa, Guedes do Ceará, Roberto Gradvohl e Luiz Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com a Familia Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Roberto Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Valdenir e Washington Dutra Foto: LC Moreira

Legenda: Ubiranilson e Francilene Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Tricia e Eládio Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Thayanna e Ítallo Maggiotto Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Rabelo e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Robert e Luciele Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Rogério Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Castro e Tiago Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Luciana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento e Vinicius Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Dário Linhares, Flávia Braga e Gláucia Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: David, Patriciana, Fernando e Melânia Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Humberto e Rosi Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Bosco Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Nestor Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Vicente de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo, Rosele e Haroldo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Maria Clara Dall'Olio Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo, Elisa e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: José Flávio, Érica e Dário Linhares e Flávia Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Luiz Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Ana Cristina Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Edilberto Junior e Lidivânia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Melânia Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Renata Bezerra, Roberta e Bruno Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Rita e Roberto Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luciana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Rodrigo Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Phillip e Dinorah Notinghan Foto: LC Moreira

Legenda: Paloma e Zorrinho Fernandes Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com as Filhas Foto: LC Moreira

Legenda: Nara, Érica, Gláucia, Dário e Carla Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Sobrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila e Eduardo Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Tama Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Gress e Genna Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Guilherme Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Gurgel, Fanda Bastos, Marta Peixe e José Valdo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cecília, Andréa, Alexandre e Duda Montenegro e João Pedro Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco e Eveline Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco e Juliana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Rabelo e José Bernardo Miliek Foto: LC Moreira

Legenda: Guedes e Georgiana do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Jonas e Margarete Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Lima, Ana Negona, Livia Fornajeiro e Pedro Lucca Foto: LC Moreira

Legenda: Kalil Macedo, Virna Furtado e Camila Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Gilmar Loiola Foto: LC Moreira

Legenda: Karla e Diogo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Torquato e Letícia Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Liana e Marcos Bioche Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane e Robert Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinha e João Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luigi Almeida e Karol Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Magna e Holanda Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcello e Rose Balabram Foto: LC Moreira

Legenda: Marcinho, Rosi e Humberto Lima e Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Dança dos Noivos Foto: LC Moreira