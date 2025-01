CAPTEI: Celebração Sofisticada: O Aniversário de Alexandre Leitão Reúne Amigos e Música

Na sexta-feira, 17, a residência do casal Alexandre e Letícia Leitão foi transformada em um verdadeiro templo da confraternização, celebrando o aniversário do empresário Alexandre e reunindo um seleto grupo de amigos íntimos e familiares. A ocasião não apenas marcou mais um ano de vida do carismático empresário, mas também evidenciou o talento do casal em bem receber.

Legenda: Márcio Campos Foto: Arquivo de Família

Animando a festa Márcio Campos e sua banda com um repertório variado, transitando entre clássicos e sucessos contemporâneos.

A decoração, discreta e elegante, refletiu a personalidade de Alexandre.

Legenda: Aniversário de Alexandre Leitão Foto: Arquivo de Família

No final da noite, os convidados se despediram com promessas de encontros futuros e boas lembranças.

Veja as fotos do arquivo de família:

Legenda: Aniversário de Alexandre Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Alexandre, Tania e Ailton Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Ailton e Mariana Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Fátima Braga e Letícia Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Ana Virginia Furlani e Fernando Novais Foto: Arquivo de Família

Legenda: Juliana e Bruno Queiroz Foto: Arquivo de Família

Legenda: Ana Magda e Paulo de Carvalho Foto: Arquivo de Família

Legenda: Silvio e Gisele Albuquerque Foto: Arquivo de Família

Legenda: Clovis e Anelise Holanda Foto: Arquivo de Família

Legenda: Antonio Gonçalves e Zelia Rêgo Foto: Arquivo de Família

Legenda: Eugênia Almeida, Fátima Braga e Tânia Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Aniversário de Alexandre Leitão Foto: Arquivo de Família

Legenda: Ana Elise, Cris Marinho, Sarah e Giovanna Albuquerque Foto: Arquivo de Família