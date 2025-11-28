CAPTEI: Caviver inaugura seu “Capítulo de Ouro” em marco de uma década de atuação

A terça-feira (25) ganhou “selo de nobre causa” com a celebração dos 10 anos do Caviver – Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer.
A data foi marcada por Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia, conduzida pelo Padre Eugênio Pacelli, reunindo apoiadores e profissionais que acompanham a jornada da instituição. No vizinho endereço-sede, o Caviver abriu suas portas para o lançamento das obras E assim tudo começou… e Ver a Esperança Renascer, registros de memória e impacto que já entram no “almanaque das iniciativas que fazem a diferença”.
Com mais de 19.600 atendimentos e 1.150 cirurgias gratuitas, o centro tornou-se referência no cuidado ocular infantil no Ceará.
A Vila Bacha aderiu ao movimento com menu especial, coroando a noite como “capítulo de ouro” da causa social.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!