CAPTEI: Caviver inaugura seu “Capítulo de Ouro” em marco de uma década de atuação

A terça-feira (25) ganhou “selo de nobre causa” com a celebração dos 10 anos do Caviver – Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer.

A data foi marcada por Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia, conduzida pelo Padre Eugênio Pacelli, reunindo apoiadores e profissionais que acompanham a jornada da instituição. No vizinho endereço-sede, o Caviver abriu suas portas para o lançamento das obras E assim tudo começou… e Ver a Esperança Renascer, registros de memória e impacto que já entram no “almanaque das iniciativas que fazem a diferença”.

Legenda: Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Castro e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Calaça e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Livro Foto: LC Moreira

Com mais de 19.600 atendimentos e 1.150 cirurgias gratuitas, o centro tornou-se referência no cuidado ocular infantil no Ceará.

A Vila Bacha aderiu ao movimento com menu especial, coroando a noite como “capítulo de ouro” da causa social.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Islane e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Paloma, Reno, Islane, André e Andréa Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Holanda e Germana Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Soares, Islane Verçosa e Ianca Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Gouveia e Izabela Parente Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Paulo Régis Teixeira e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Elisa e Carlos Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Airfes, Ian Gomes, Ludmila Amaral e Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bezerra, Tadeu e Larissa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Rocha e Rafaela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Lurdes e Renata Porto e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: João Borges e Lara Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Jaqueline Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Oliveira e Marcela Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Soares, Ianca Nobre, André Verçosa e Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: João Jorge Santos e Camila Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Mano e Ingrid Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Rosangela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Andréa Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Maurílio Castro e Islane Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Paulo Régis Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Sheila e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Frota e Jurací Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: William e Diana Verçosa Foto: LC Moreira