CAPTEI: Casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira movimenta Casa Montenegro

A Casa Montenegro foi o cenário, na tarde do último sábado, 11, do casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira. A cerimônia reuniu familiares, amigos próximos e nomes conhecidos da sociedade local para celebrar a união dos noivos, filhos de Cândido e Rebecca Albuquerque, e de Ignácio Barreira e Rosane Bastos.

Legenda: Rebecca, Cândido e Beatriz Albuquerque, Eduardo, Rosane e Ignácio Barreira Foto: LC Moreira

Com decoração assinada pela Triart, o espaço foi transformado em um cenário elegante e aconchegante, que refletia o estilo do casal. O La Maison Buffet foi responsável pelo serviço de gastronomia e pelos doces, que, claro, sempre arrancam elogios dos convidados.

Um dos momentos mais tocantes da cerimônia celebrativa, foram as palavras da irmã da noiva, Catarina Albuquerque:

Legenda: Catarina Albuquerque Foto: LC Moreira

“Que vocês possam envelhecer juntos e felizes como fomos nós quatro que crescemos assim”

A festa seguiu animada até a noite, sempre na condução e o olhar atento de Lilian Porto e equipe.

Legenda: Lilian Porto, Beatriz e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira, Beatriz Albuquerque e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Com uma programação musical diversa passaram pelo palco Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Super Banda e Artur Bacana.

Legenda: Banda The Mobi Foto: LC Moreira

Os noivos recepcionaram os convidados com simpatia e aproveitaram cada momento da celebração, marcada pela emoção e clima de confraternização.

Legenda: Casamento Beatriz e Eduardo Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

