CAPTEI: Casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira movimenta Casa Montenegro

A Casa Montenegro foi o cenário, na tarde do último sábado, 11, do casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira. A cerimônia reuniu familiares, amigos próximos e nomes conhecidos da sociedade local para celebrar a união dos noivos, filhos de Cândido e Rebecca Albuquerque, e de Ignácio Barreira e Rosane Bastos.
Legenda:
Rebecca, Cândido e Beatriz Albuquerque, Eduardo, Rosane e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Com decoração assinada pela Triart, o espaço foi transformado em um cenário elegante e aconchegante, que refletia o estilo do casal. O La Maison Buffet foi responsável pelo serviço de gastronomia e pelos doces, que, claro, sempre arrancam elogios dos convidados.
Um dos momentos mais tocantes da cerimônia celebrativa, foram as palavras da irmã da noiva, Catarina Albuquerque:
Legenda:
Catarina Albuquerque
Foto:
LC Moreira
“Que vocês possam envelhecer juntos e felizes como fomos nós quatro que crescemos assim”
A festa seguiu animada até a noite, sempre na condução e o olhar atento de Lilian Porto e equipe.
Legenda:
Lilian Porto, Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Barreira, Beatriz Albuquerque e Lilian Porto
Foto:
LC Moreira
Com uma programação musical diversa passaram pelo palco Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Super Banda e Artur Bacana.
Legenda:
Banda The Mobi
Foto:
LC Moreira
Os noivos recepcionaram os convidados com simpatia e aproveitaram cada momento da celebração, marcada pela emoção e clima de confraternização.
Legenda:
Casamento Beatriz e Eduardo
Foto:
LC Moreira
Veja a movimentação social captada por LC Moreira:
Legenda:
Chegada da Noiva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosane e Eduardo Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cerimônia Celebrativa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guida e Thé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cerimônia Celebrativa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Albuquerque, Eduardo Barreira e Naira Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Albuquerque, Eduardo Barreira e Naira Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Os Noivos com Rebecca e Cândico Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Os Noivos com Rosane e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Família da Noiva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Família do Noivo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cândido e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana D'Áurea e Lauro Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Albuquerque e Airton Lopes Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno Oliveira Filho e Isabela Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol, Isabela, Beatriz e Catarina Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Os Noivos com as Damas e Pagen
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosane e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque e Ana D'Áurea Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosane Barreira e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ruena Freitas e Marcelo Feitosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bitoca e Lauro Fiúza Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lara Linhares e Renan Azevedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre e Andréia Canalli
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André e Islâne Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Catarina Albuquerque e Ronaldo Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Canalli e Ronaldo Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ângela Gurgel e Celina Castro Alves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexia Duarte e Sérgio Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno e Ticiana Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Barreira e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cândido Albuquerque e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Gualter e Eveline Lucena
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gaudêncio Lucena e Ticiana Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosane, Eduardo e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol, Isabela, Rebecca e Catarina Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Claudiane Borges e Nestor Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dalila e Gilberto Fernandes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Geovana Studart e Germana Bastos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo e Ignácio Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gisela e Herbert Vieira e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Nicole Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Catarina Albuquerque, Ana D'Áurea Chaves, Isabela e Carol Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme Chastinet e Raquel Josino
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lauro Neto e Ana Flávia Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ivana e Augusto Goes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Glice Parente, Rebecca e Caterina Albuquerque e Andréia Canalli
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leila da Rocha e Fernando Façanha Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Matheus Bonetes e Anna Letícia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia França, Giedra Alfredo e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Thomaz, Luísa e Cristina Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro e Maria Isabel Gomes de Matos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Randal e Gina Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Laureano e Ana Luiza Ramalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sérgio Rebouças e Roberta Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vitória Macedo, Mayard Romcy, Gabriela Parente e Carol Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ticiana Oliveira e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victória Benigno e Samuel Sales
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo e Beatrice Ary
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victória Benigno, Anna Letícia, Rebecca Albuquerque, Raquel Josino e Jennyfer Coelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manuela Philomeno e Jorge Rebouças
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luana Braga, Glice Parente e Catarina Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victória Benigno, Anna Letícia, Rebecca Albuquerque, Raquel Josino e Jennyfer Coelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Catarina, Cândido, Rebecca, Isabela e Carol Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristina e Fernando Façanha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luana Figueiredo e Lucas Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque com Amigos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque, Cristina e Janete Façanha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque e Talyzie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Angela Gurgel e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque e Maria Lúcia Negrão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia e Sérgio Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Geórgia Fontes e Maria Lúcia Negrão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natália Abreu, Beatrice Ary e Ticiana Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandra Arrais, Rebecca Albuquerque e Georgia Fontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatrice Ary, Rebecca Albuquerque, Natália Abreu e Ticiana Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre e Andréia Canalli, Rebecca Albuquerque, Letícia e Sérgio Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Amélia Bastos, Vânia Filgueiras, Ângela Santana, Germana e Liana Bastos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
O Noivo com os Amigos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Barreira e Beatriz Albuquerque
Foto:
LC Moreira