CAPTEI: Casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira movimenta Casa Montenegro

Evento foi marcado pela celebração emocionante

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira
Foto: LC Moreira

A Casa Montenegro foi o cenário, na tarde do último sábado, 11, do casamento de Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira. A cerimônia reuniu familiares, amigos próximos e nomes conhecidos da sociedade local para celebrar a união dos noivos, filhos de Cândido e Rebecca Albuquerque, e de Ignácio Barreira e Rosane Bastos.

Legenda: Rebecca, Cândido e Beatriz Albuquerque, Eduardo, Rosane e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Com decoração assinada pela Triart, o espaço foi transformado em um cenário elegante e aconchegante, que refletia o estilo do casal. O La Maison Buffet foi responsável pelo serviço de gastronomia e pelos doces, que, claro, sempre arrancam elogios dos convidados.

Um dos momentos mais tocantes da cerimônia celebrativa, foram as palavras da irmã da noiva, Catarina Albuquerque:

Legenda: Catarina Albuquerque
Foto: LC Moreira

“Que vocês possam envelhecer juntos e felizes como fomos nós quatro que crescemos assim”

A festa seguiu animada até a noite, sempre na condução e o olhar atento de Lilian Porto e equipe.

Legenda: Lilian Porto, Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira, Beatriz Albuquerque e Lilian Porto
Foto: LC Moreira

Com uma programação musical diversa passaram pelo palco Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Super Banda e Artur Bacana.

Legenda: Banda The Mobi
Foto: LC Moreira

Os noivos recepcionaram os convidados com simpatia e aproveitaram cada momento da celebração, marcada pela emoção e clima de confraternização.

Legenda: Casamento Beatriz e Eduardo
Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Chegada da Noiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane e Eduardo Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Celebrativa
Foto: LC Moreira

Legenda: Guida e Thé
Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Celebrativa
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Albuquerque, Eduardo Barreira e Naira Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Albuquerque, Eduardo Barreira e Naira Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Rebecca e Cândico Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Rosane e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Família da Noiva
Foto: LC Moreira

Legenda: Família do Noivo
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana D'Áurea e Lauro Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Albuquerque e Airton Lopes Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Oliveira Filho e Isabela Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Isabela, Beatriz e Catarina Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com as Damas e Pagen
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque e Ana D'Áurea Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Barreira e Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ruena Freitas e Marcelo Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca e Lauro Fiúza Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Linhares e Renan Azevedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Andréia Canalli
Foto: LC Moreira

Legenda: André e Islâne Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Albuquerque e Ronaldo Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Canalli e Ronaldo Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Celina Castro Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexia Duarte e Sérgio Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Ticiana Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira e Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gualter e Eveline Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Gaudêncio Lucena e Ticiana Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane, Eduardo e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol, Isabela, Rebecca e Catarina Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Nestor Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Dalila e Gilberto Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Studart e Germana Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Ignácio Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela e Herbert Vieira e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Nicole Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Albuquerque, Ana D'Áurea Chaves, Isabela e Carol Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Chastinet e Raquel Josino
Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Neto e Ana Flávia Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Augusto Goes
Foto: LC Moreira

Legenda: Glice Parente, Rebecca e Caterina Albuquerque e Andréia Canalli
Foto: LC Moreira

Legenda: Leila da Rocha e Fernando Façanha Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Bonetes e Anna Letícia
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia França, Giedra Alfredo e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Thomaz, Luísa e Cristina Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Maria Isabel Gomes de Matos
Foto: LC Moreira

Legenda: Randal e Gina Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Laureano e Ana Luiza Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Rebouças e Roberta Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Macedo, Mayard Romcy, Gabriela Parente e Carol Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Oliveira e Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Benigno e Samuel Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Beatrice Ary
Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Benigno, Anna Letícia, Rebecca Albuquerque, Raquel Josino e Jennyfer Coelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Philomeno e Jorge Rebouças
Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Braga, Glice Parente e Catarina Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Benigno, Anna Letícia, Rebecca Albuquerque, Raquel Josino e Jennyfer Coelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina, Cândido, Rebecca, Isabela e Carol Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Fernando Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Figueiredo e Lucas Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Cristina e Janete Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque e Talyzie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Angela Gurgel e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Geórgia Fontes e Maria Lúcia Negrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Abreu, Beatrice Ary e Ticiana Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Arrais, Rebecca Albuquerque e Georgia Fontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary, Rebecca Albuquerque, Natália Abreu e Ticiana Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Andréia Canalli, Rebecca Albuquerque, Letícia e Sérgio Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Amélia Bastos, Vânia Filgueiras, Ângela Santana, Germana e Liana Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: O Noivo com os Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Casamento de Beatriz e Eduardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira e Beatriz Albuquerque
Foto: LC Moreira

 

 