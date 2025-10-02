Diário do Nordeste
CAPTEI: CASACOR Ceará 2025 abre com homenagem a Mestre Espedito Seleiro

Noite da avant-première levou público seleto para conferir, em primeira mão, as novidades da nova edição do evento

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 08:31)
Jeritza Gurgel
Legenda: André Secchin, Neuma Figueiredo, Expedito Celeiro, Jade Romero, Luisa Cela e Cristiane Leitão
Foto: LC Moreira

A 27ª edição da CASACOR Ceará abre hoje, com o melhor da arquitetura e design de interiores. O evento é comandado por Neuma Figueiredo, que alia tradição e inovação como ninguém. A SiSi conferiu a avant-première da edição 2025 da CASACOR, que reuniu convidados, imprensa, empresários e autoridades para a entrega oficial dos ambientes. 

Legenda: Espedito Seleiro e Neuma Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Mourão, Gaída Dias, Neuma Figueiredo, Expedito Celeiro, Jade Romero, Socorro França e Luisa Cela
Foto: LC Moreira

Legenda: Espedito Seleiro, Germana Mourão e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Jarbas Roriz e Fausto Nilo
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Neuma e Carol Figueiredo
Foto: LC Moreira

Neste ano, a mostra está localizada na Rua Tibúrcio Cavalcante, no Meireles. São mais de 5 mil m², divididos em experiências de arquitetura, design, arte e gastronomia.

Legenda: Silvio Frota, Raul Amaral e Lagildo Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Ventura e Leo Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Arialdo Pinho e Zé Carlos Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabi Dourado e Bianca Missino
Foto: LC Moreira

Legenda: André Secchin, Romário Rodrigues e Victor Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Cinira, Lucinha Wolff, Jeritza Gurgel e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Entre os destaques da noite esteve a homenagem ao Mestre Espedito Seleiro, ícone do arte em couro cearense, celebrado pela sua trajetória e pela presença de sua identidade visual em diferentes espaços da mostra. Aos 85 anos, Espedito segue produzindo em seu ateliê em Nova Olinda e mantém viva a tradição familiar no trabalho com couro, agora reverenciada como parte da memória e da inovação que marcam a CASACOR Ceará.

Legenda: Ao lado de André Secchin, Espedito Seleiro recebe a homenagem das mãos da vice-governadora Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma e Nereide Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Dulce Silveira e Roberto Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Teresinha Ary, Vladimir Spineli e Magda Busgaib
Foto: LC Moreira

Legenda: Ariane Guimarães, Neuma Figueiredo e Renata Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Cadeh Juaçaba e Pedro Diógenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Caldas, Isaac Coimbra e Espedito Seleiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Dayana Ferreira, Tati e Carolina Andrade e Antônio Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Selma e João Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Maia, Rodrigo Jereissati, Valter Costa Lima e Samuel Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Angelina Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Aguiar e Carol Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Tavares, Paulo Pepino e Wilson Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie, Nicole e Talynie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Leite e André Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvana Linhares, Socorro França e Luiza Cela
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Tatiana Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Espedito Seleiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo e Silvio Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo, Ana Lúcia e Ticiana Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela, Talyzie Mihaliuc e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Figueredo, DJ Mor e Victor Eleutério
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Cinira, Jeritza Gurgel e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Magalhães, Jamile Peixoto e Sandra Mourão
Foto: LC Moreira

Legenda: Stephaniy Ohara, Suelen Macedo e Carol Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Andréa Novaes
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Samiel Bizeli
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Travessoni
Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Nertan Ribeiro e Sávia Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Figueiredo, André Secchin, Neuma Figueiredo, Jade Romero, Luiza Cela, Cristiane Leitão e Carol Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Neuma Figueiredo, Espedito Seleiro e Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Titara e Luciana Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Mariana da Fonte
Foto: LC Moreira

Legenda: Marlyana Lima, João Victor e Jussara Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvana Linhares, Socorro França, Neuma Figueiredo, Luiza Cela, Expedito Celeiro e Germana Mourão
Foto: LC Moreira

 