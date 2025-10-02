CAPTEI: CASACOR Ceará 2025 abre com homenagem a Mestre Espedito Seleiro

A 27ª edição da CASACOR Ceará abre hoje, com o melhor da arquitetura e design de interiores. O evento é comandado por Neuma Figueiredo, que alia tradição e inovação como ninguém. A SiSi conferiu a avant-première da edição 2025 da CASACOR, que reuniu convidados, imprensa, empresários e autoridades para a entrega oficial dos ambientes.
Legenda:
Espedito Seleiro e Neuma Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germana Mourão, Gaída Dias, Neuma Figueiredo, Expedito Celeiro, Jade Romero, Socorro França e Luisa Cela
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Espedito Seleiro, Germana Mourão e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jarbas Roriz e Fausto Nilo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro, Neuma e Carol Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Neste ano, a mostra está localizada na Rua Tibúrcio Cavalcante, no Meireles. São mais de 5 mil m², divididos em experiências de arquitetura, design, arte e gastronomia.
Legenda:
Silvio Frota, Raul Amaral e Lagildo Brasileiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela Ventura e Leo Couto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arialdo Pinho e Zé Carlos Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabi Dourado e Bianca Missino
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Secchin, Romário Rodrigues e Victor Perlingeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carmen Cinira, Lucinha Wolff, Jeritza Gurgel e Jória Araripe
Foto:
LC Moreira
Entre os destaques da noite esteve a homenagem ao Mestre Espedito Seleiro, ícone do arte em couro cearense, celebrado pela sua trajetória e pela presença de sua identidade visual em diferentes espaços da mostra. Aos 85 anos, Espedito segue produzindo em seu ateliê em Nova Olinda e mantém viva a tradição familiar no trabalho com couro, agora reverenciada como parte da memória e da inovação que marcam a CASACOR Ceará.
Legenda:
Ao lado de André Secchin, Espedito Seleiro recebe a homenagem das mãos da vice-governadora Jade Romero
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Neuma e Nereide Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel, Dulce Silveira e Roberto Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Teresinha Ary, Vladimir Spineli e Magda Busgaib
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ariane Guimarães, Neuma Figueiredo e Renata Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cadeh Juaçaba e Pedro Diógenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniele Caldas, Isaac Coimbra e Espedito Seleiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dayana Ferreira, Tati e Carolina Andrade e Antônio Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Selma e João Soares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodrigo Maia, Rodrigo Jereissati, Valter Costa Lima e Samuel Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta e Angelina Philomeno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Aguiar e Carol Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rogério Tavares, Paulo Pepino e Wilson Soares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Talyzie, Nicole e Talynie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ingrid Leite e André Nunes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gilvana Linhares, Socorro França e Luiza Cela
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gustavo e Tatiana Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Espedito Seleiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Neuma Figueiredo e Silvio Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Neuma Figueiredo, Ana Lúcia e Ticiana Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Majela, Talyzie Mihaliuc e Emília Buarque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Figueredo, DJ Mor e Victor Eleutério
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carmen Cinira, Jeritza Gurgel e Jória Araripe
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno Magalhães, Jamile Peixoto e Sandra Mourão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stephaniy Ohara, Suelen Macedo e Carol Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vando Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos e Andréa Novaes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia e Samiel Bizeli
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia e Fernando Travessoni
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Martinha Freire
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nertan Ribeiro e Sávia Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Figueiredo, André Secchin, Neuma Figueiredo, Jade Romero, Luiza Cela, Cristiane Leitão e Carol Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias, Neuma Figueiredo, Espedito Seleiro e Jade Romero
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Matheus Titara e Luciana Brasileiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pompeu Vasconcelos e Mariana da Fonte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marlyana Lima, João Victor e Jussara Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gilvana Linhares, Socorro França, Neuma Figueiredo, Luiza Cela, Expedito Celeiro e Germana Mourão
Foto:
LC Moreira