CAPTEI: Carlos Pimentel de Matos Júnior é o novo Superintendente do Trabalho no Ceará

Servidor público do Ministério do Trabalho e Emprego há 38 anos, Carlos Pimentel de Matos Júnior, volta a gestão da Superintendência da Regional do Trabalho no Ceará, após exercer funções de Ministro, Secretário Executivo, Assessor Especial de Gestão Estratégica do Ministério do Trabalho e Delegado do Trabalho.

Nas metas de trabalho, Pimentel busca viabilizar a retomada das mediações coletivas, a implantação de atendimento on-line a trabalhadores em agências do trabalho no interior do estado, a criação do “Ciclo de conversas”, programa voltado para discutir assuntos com sindicatos laborais e patronais, a intensificação do atendimento dos trabalhares no plantão fiscal, além da intensificação de ações fiscais de combate ao Trabalho análoga à escravidão e combate ao Trabalho Infantil.

Na oportunidade, o novo superintendente foi saudado, virtualmente, pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Após, tomou a palavra com um breve, objetivo e maduro discurso, daqueles sem promessas, porque, de fato, tem uma vivencia dentro do órgão e sabe o que é possível alcançar, sem faltar fôlego e animo para a missão. Além disso, Carlos Pimentel não esqueceu de citar a família, muitas mulheres e, claro, sua referência de quem o inspirou para a área trabalhista, o pai, Carlos Matos, que há um ano habita em outro plano.

Amigos e colegas de trabalho prestaram uma homenagem entregando uma placa contendo os dizeres de nomeação do novo gestor.

Marcaram presença na posse do novo superintendente, políticos, autoridades, empresários, representantes de classes, auditores do Trabalho, dirigentes sindicais, demais convidados, familiares e a imprensa.

