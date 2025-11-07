CAPTEI: Cantata da Esperança recebe apoio em almoço especial no Medit

Na tarde de quinta-feira, 06, aconteceu, no restaurante Medit um almoço beneficente em prol da Cantata da Esperança, tradicional espetáculo natalino promovido pela Casa de Vovó Dedé.
Por lá, as embaixadoras do projeto Tainah Marinho, Lucianna Goyanna, Patrícia Macedo e Aline Félix articularam a iniciativa com o propósito de fortalecer a ação cultural e social desenvolvida pela instituição.
Em clima de leveza e colaboração, o evento destacou a importância da mobilização coletiva para a manutenção de projetos que transformam vidas por meio da música e da educação.
A proposta reforçou o espírito solidário que marca o período que antecede as celebrações de fim de ano, incentivando o apoio contínuo às atividades socioculturais da Casa.