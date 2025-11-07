Diário do Nordeste
CAPTEI: Cantata da Esperança recebe apoio em almoço especial no Medit

Evento reuniu apoiadoras e destacou a importância da Casa de Vovó Dedé na promoção cultural e social

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Patrícia Macedo, Tainah Aldigueri, Wagner Barbosa, Luciana Goyana e Aline Félix
Foto: LC Moreira

Na tarde de quinta-feira, 06, aconteceu, no restaurante Medit um almoço beneficente em prol da Cantata da Esperança, tradicional espetáculo natalino promovido pela Casa de Vovó Dedé.

Por lá, as embaixadoras do projeto Tainah Marinho, Lucianna Goyanna, Patrícia Macedo e Aline Félix articularam a iniciativa com o propósito de fortalecer a ação cultural e social desenvolvida pela instituição.

Legenda: Wagner Barbosa com as Embaixadoras da Casa de Vovó Dedé
Foto: LC Moreira

Em clima de leveza e colaboração, o evento destacou a importância da mobilização coletiva para a manutenção de projetos que transformam vidas por meio da música e da educação.

Legenda: Wagner Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rita D'Álva
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Wagner Barbosda e Tainah Aldigueri
Foto: LC Moreira

A proposta reforçou o espírito solidário que marca o período que antecede as celebrações de fim de ano, incentivando o apoio contínuo às atividades socioculturais da Casa.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Aline Félix, Luciana Goyana, Wagner Barbosa e Cláudia Majela
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Aline Félix
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix, Gina Pompeu e Cláudia Majela
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Wagner Barbosa e Luciana Goyana
Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Barbosa e Rita D'Álva
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira e Célia Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Wagner Barbosa e Aline Félix
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Góes e Luciana Goyanna
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza, Wagner Barbosa, Aline Félix e Cláudia Majela
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Levy, Bruna Waleska e Roberta Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy, Patrícia Macedo, Célia Magalhães e Fernanda Levy
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyanna e Ana Virginia Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia de Pádua, Aline Félix e Cláudia Majela
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyanna e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia de Pádua, Cláudia Majela, Aline Félix e Carol Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Barbosa com as Amigas da Casa de Vovó Dedé
Foto: LC Moreira