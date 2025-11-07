CAPTEI: Cantata da Esperança recebe apoio em almoço especial no Medit

Na tarde de quinta-feira, 06, aconteceu, no restaurante Medit um almoço beneficente em prol da Cantata da Esperança, tradicional espetáculo natalino promovido pela Casa de Vovó Dedé.

Por lá, as embaixadoras do projeto Tainah Marinho, Lucianna Goyanna, Patrícia Macedo e Aline Félix articularam a iniciativa com o propósito de fortalecer a ação cultural e social desenvolvida pela instituição.

Legenda: Wagner Barbosa com as Embaixadoras da Casa de Vovó Dedé Foto: LC Moreira

Em clima de leveza e colaboração, o evento destacou a importância da mobilização coletiva para a manutenção de projetos que transformam vidas por meio da música e da educação.

Legenda: Wagner Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rita D'Álva Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Wagner Barbosda e Tainah Aldigueri Foto: LC Moreira

A proposta reforçou o espírito solidário que marca o período que antecede as celebrações de fim de ano, incentivando o apoio contínuo às atividades socioculturais da Casa.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Aline Félix, Luciana Goyana, Wagner Barbosa e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Aline Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix, Gina Pompeu e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Wagner Barbosa e Luciana Goyana Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Barbosa e Rita D'Álva Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Wagner Barbosa e Aline Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Góes e Luciana Goyanna Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Fiúza, Wagner Barbosa, Aline Félix e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Levy, Bruna Waleska e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Geni Levy, Patrícia Macedo, Célia Magalhães e Fernanda Levy Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyanna e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia de Pádua, Aline Félix e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyanna e Jória Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia de Pádua, Cláudia Majela, Aline Félix e Carol Fontenele Foto: LC Moreira