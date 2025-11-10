CAPTEI: Caio Mendes celebra novo ano no topo de Fortaleza

Na sexta-feira, 7, o advogado pernambucano Caio Mendes comemorou mais um ano de vida no Rooftop Viriato, em Fortaleza.

Com o tema “Let’s Celebrate”, o aniversariante ao lado do esposo, José Luciano, reuniu amigos cearenses e familiares em uma noite marcada por muita animação e boas energias.

Legenda: José Luciano e Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Mendes, Caio Mendes e José Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Caio Mendes e Daniele Barreira Foto: LC Moreira

Animando a festa, a DJ Mila, que embalou o início da comemoração com setlists vibrantes e cheios de ritmo.

Legenda: Dj Mila e Caio Mendes Foto: LC Moreira

Mais tarde, a chegada de Karla Tomé incendiou o evento, trazendo o melhor do forró das antigas e um toque contagiante de axé.

Legenda: Karla Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Entre risadas, brindes e reencontros, a celebração se estendeu madrugada até altas horas da madrugada deixando o evento comentado durante todo o “findi”!

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Daniele Barreira e Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Marques, Bruna Benjamin, Graça Mendes e José Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Caio Mendes e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Caio Mendes e Michel Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Thaís Ari, Caio Mendes e Tasso Ari Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bandeira e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Fonenele, José Luciano, Caio Mendes e Júlio César Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha e Rafael de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e José Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Adna e Mario Gurtyev Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Mendes e Rodrigo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: José Luciano, Caio Mendes, Luciana e Eduardo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Valderir Viera, Caio Mendes e Olga Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Nepomuceno, Denis Carvalho, Caio Mendes e Denise Assis Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Jeritza Gurgel, Caio Mendes e José Luciano Foto: LC Moreira

Legenda: Luis e Daniela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: José Luciano, Karla Maia e Mateus Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Silveira, Telma Regina e Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Mendes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Mendes e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Mendes e Lícia Grasse de Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pavan, Amanda Santiago e Andreza Teófilo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Neves, Caio Mendes e Vicente Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Mustafa e Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: José Luciano, Caio Mendes, Hadyna e Rodolfo Norat Foto: LC Moreira

Legenda: José Luciano, Caio Mendes, Lícia e Lucas Grasse de Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Lígia Oliveira e Edvirges Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Santiago, Júlia Sampaio, Caio Mendes e Kamyla Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Caio Mendes, Jeritza Gurgel e José Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pavan, Amanda Santiago e Andreza Teófilo Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Caio Mendes Foto: LC Moreira