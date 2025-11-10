CAPTEI: Caio Mendes celebra novo ano no topo de Fortaleza

Na sexta-feira, 7, o advogado pernambucano Caio Mendes comemorou mais um ano de vida no Rooftop Viriato, em Fortaleza.
Com o tema “Let’s Celebrate”, o aniversariante ao lado do esposo, José Luciano, reuniu amigos cearenses e familiares em uma noite marcada por muita animação e boas energias.
Animando a festa, a DJ Mila, que embalou o início da comemoração com setlists vibrantes e cheios de ritmo.
Mais tarde, a chegada de Karla Tomé incendiou o evento, trazendo o melhor do forró das antigas e um toque contagiante de axé.
Entre risadas, brindes e reencontros, a celebração se estendeu madrugada até altas horas da madrugada deixando o evento comentado durante todo o “findi”!
Veja nas fotos captadas por LC Moreira!