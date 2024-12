CAPTEI: Brasilidade Urbanismo Lança Bairro Biofílico Inovador no Eusébio

A Brasilidade Urbanismo, uma empresa do Grupo Colibri, inova com o lançamento do Largo dos Ventos, demonstrando compromisso com práticas ESG (Ambiental, Social e Governança). Situado em Eusébio, às margens da CE 040, o empreendimento inaugurou uma nova era no mercado de urbanismo do Ceará, ao ser o primeiro bairro biofílico do estado. Com 270 lotes a partir de 250 metros quadrados, o projeto integra a natureza ao seu clube social e oferece um spa hidroterápico pioneiro.

Com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 150 milhões, o empreendimento destina-se a proporcionar uma elevada qualidade de vida aos seus futuros moradores, através de suas estruturas sustentáveis e espaços de convívio. Entre as atrações, destacam-se um lago, parques com equipamentos modernos, academia ao ar livre, pistas de caminhada, além de áreas esportivas e de recreação.

O início das vendas aconteceu no sábado, 07, no estacionamento do Shopping Iguatemi. Vem ver quem esteve por lá!

