CAPTEI: Bodas de Prata de Marília Campos e Orlando Pontes - Um Dia para Relembrar

No último sábado, 18, o salão de festas do endereço na Beira Mar de Fortaleza foi o lugar de uma celebração emocionante: as bodas de prata de Marília Campos e Orlando Pontes. O casal, que completou 25 anos de união, reuniu familiares e amigos em um momento superelegante e intimista.

Legenda: Renovação de votos Foto: Antônio Filho

A renovação dos votos foi conduzida pelo padre Fernando Antônio, que abençoou a trajetória do casal e desejou muitas felicidades para os próximos anos juntos. Em um gesto simbólico, o casal brindou com a taça de prata utilizada no casamento em 2000, relembrando o início da jornada dos Campos Pontes.

Legenda: Brinde com Taças de Prata Foto: Antônio Filho

A decoração foi assinada pela anfitriã, com elegantes arranjos de flores de Wellington Tavares, criou um ambiente charmoso e romântico, perfeito para a ocasião.

Legenda: Orlando Pontes e Marília Campos Foto: Antônio Filho

A festa contou com um jantar sofisticado e cuidadosamente preparado pelo buffet La Maison, que, como sempre, prestigiou paladares de todos com seus pratos deliciosos. O bolo foi da Dolce Divino.

A música ficou por conta do DJ Gilvan Magno, que animou o evento e fez todos se divertirem ao som de músicas marcantes.

Legenda: Pedro e Sinara Vasconcelos, Cezário e Andrea Gomes, Padre Fernando, Orlando Pontes e Marília Campos, Jozi e Freitas, Márcio e Carmen Botelho, Márcio e Andréa Morais Foto: Antônio Filho

Marília e Orlando receberam seus convidados com todo o carinho e atenção, agradecendo a presença de cada um na celebração de um marco tão especial em suas vidas. A noite foi marcada por muita alegria, emoção e amor, reafirmando o compromisso e a cumplicidade do casal ao longo dos anos.

Veja os melhores momentos nas fotos captadas por Antônio Filho, da JCD Produções:

Legenda: Orlando Pontes, Marília, Luis Eduardo e Júlia Campos e Orlando Filho Foto: Antônio Filho

Legenda: Eduardo e Marilena Campos Foto: Antônio Filho

Legenda: Marisa e Sobral Jr Foto: Antônio Filho

Legenda: Victória e Socorro Pontes Foto: Antônio Filho

Legenda: Roberto e Ana Pinto Foto: Antônio Filho

Legenda: Kélen e Marcelo Pinto Foto: Antônio Filho

Legenda: Luís Eduardo, Eduardo Campos, Orlando Filho, Marilena e a Júlia Campos Foto: Antônio Filho

Legenda: Andréa e Márcio Morais Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Carol e Alexandre Fernandes Foto: Antônio Filho

Legenda: Anfitriões com Vivi e Adalberto Benevides Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Severino Neto e Mikaele Ribeiro Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Cheyla e Isaac Furtado Foto: Antônio Filho

Legenda: Diana e Vinícius Marrocos Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Leslie e Luciana Pinto Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Leda e Gerardo Albuquerque Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Eugênia e Zé Maria Philomeno Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Hissa Tavares e Danilo Arruda Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando e Marília com Inês e Ricardo Braga Foto: Antônio Filho

Legenda: Juliana e Yuri Sobral Foto: Antônio Filho

Legenda: Marisa Sobral, Juliana Sobral, Marília, Cheyla Furtado e Estefânia Silveira Foto: Antônio Filho

Legenda: Orlando Pontes com filhos e sobrinhos Foto: Antônio Filho

Legenda: Padre Fernando Antônio Foto: Antônio Filho