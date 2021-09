Captei: Bodas de porcelana de Patriciana e David Rodrigues

Patriciana e David Rodrigues comemoram as bodas de porcelana com uma festa no Barro Preto, na casa dos pais do David, Fernando e Inês Rodrigues. Reuniram os amigos e os familiares, reafirmando todo o compromisso e companheirismo vivido nos últimos 20 anos.

Veja quem compartilhou da alegria do momento do casal pelas fotos captadas por Erivelton:

Legenda: Vidda, Pietra, Patriciana, David, Patrick e David Rodrigues Filho Foto: Divulgação

Legenda: David Neto, David Filho, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Deusmar e Auricélia Queirós, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Fernando, Inês, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Fernando, Melania, David, Patriciana, Inês, Fernando, Priscila e Rodrigo Rodrigue Foto: Divulgação

Legenda: Humberto e Rose Lima, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Caca e Katerine Queirós, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Padre Eugenio entre amigos do casal Foto: Divulgação

Legenda: Katarine, Deusmar e Vanessa Queirós Foto: Divulgação

Legenda: Patriciana, Vidda e Pietra Rodrigues, Auricélia Queirós, Letícia e Rose Lima Foto: Divulgação

Legenda: Rodrigo, Priscila, Patriciana e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Deusmar e Auricélia Queirós Foto: Divulgação

Legenda: Patrick, David e David Rodrigues Filho Foto: Divulgação

Legenda: Patriciana Rodrigues, Mario Queirós e David Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Fernando, David, Fernando e Rodrigo Rodrigues Foto: Divulgação

Legenda: Caca, Deusmar e Mário Queirós Foto: Divulgação

Legenda: Patriciana Rodrigues, Deusmar Queirós e Rose Lima Foto: Divulgação