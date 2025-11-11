CAPTEI: Boas-vindas aos Daud

A noite de sexta-feira, 07, reuniu familiares e amigos na residência de Ana Paula Daud e João Cateb Melo, em Fortaleza, para receber com carinho Claudete e Roberto Daud, que vivem em São Paulo.
O encontro, marcado por afeto e reencontros entre gerações, teve buffet assinado pela Marana e ambientação já natalina.
Durante a recepção, Ana Paula fez uma homenagem aos pais, destacando o desejo de que eles se sintam sempre parte da convivência e dos laços construídos na cidade.
Em seguida, ofereceu a canção “O Amanhã”, na voz de Simone, favorita da mãe, convidando todos a cantarem e dançarem juntos, em um dos momentos mais emocionantes da noite.
A animação ficou sob o comando do DJ Gilvan Magno, que manteve o clima leve e alegre com uma playlist certeira.
Uma noite memorável e cheia de significado.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira!