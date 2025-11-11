Diário do Nordeste
CAPTEI: Boas-vindas aos Daud

Homenagem da filha, Ana Paula, marcou o momento de afeto e integração entre família e amigos

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Ana Paula e Claudete Daud
Foto: LC Moreira

A noite de sexta-feira, 07, reuniu familiares e amigos na residência de Ana Paula Daud e João Cateb Melo, em Fortaleza, para receber com carinho Claudete e Roberto Daud, que vivem em São Paulo.

Legenda: João Cateb, Lara Melo, Ana Paula Daud e Luiza Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud, João Cateb e Claudete Daud
Foto: LC Moreira

O encontro, marcado por afeto e reencontros entre gerações, teve buffet assinado pela Marana e ambientação já natalina.

Legenda: Ana e Joãozinho Fiúza, Mariana e Dilson Araújo, Marina Fujita e Daniel Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Pontes, Luiza e Lara Melo e Ana Luiza Valenci
Foto: LC Moreira

Durante a recepção, Ana Paula fez uma homenagem aos pais, destacando o desejo de que eles se sintam sempre parte da convivência e dos laços construídos na cidade.

Legenda: João Cateb e Ana Paula Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Claudete Daud
Foto: LC Moreira

Em seguida, ofereceu a canção “O Amanhã”, na voz de Simone, favorita da mãe, convidando todos a cantarem e dançarem juntos, em um dos momentos mais emocionantes da noite.

Legenda: Claudete Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Boas-vindas aos Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Boas-vindas aos Daud
Foto: LC Moreira

A animação ficou sob o comando do DJ Gilvan Magno, que manteve o clima leve e alegre com uma playlist certeira.

Legenda: DJ Gilvan Magno
Foto: LC Moreira

Legenda: Boas-vindas aos Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Boas-vindas aos Daud
Foto: LC Moreira

Uma noite memorável e cheia de significado.

Legenda: Ana Paula Daud e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Amigos
Foto: LC Moreira

 Veja nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Ana Paula Daud e João Cateb
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Melo, Claudete Daud e Lara Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Stelio Ramalho, João Cateb, Ana Paula Daud, Ivete Ramalho e Sandra Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Lara Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Paulo Régis Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Albuquerque, Ana Paula Daud e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Anselmo Junior e Ana Cecília Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fiúza e Daniel Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Anselmo Junior e Ana Cecília Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Melo, Ana Luiza Valenci e Lara Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eugênio, Luiz Eugênio Pequeno, Lara e Álvaro Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro Fujita, Luiza Melo e Ana Paula Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula Daud, João Cateb, Carmen e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Breno e Juliana Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele e Fábio Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Bastos e Marta Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Bebel Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Alessandra Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Câmara e Claudinha Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Ana Paula Daud e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Soares, Marina Fiúza, Dilson e Mariana Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Pompeu, Micheline Albuquerque, Claudete e Ana Paula Daud, Rachel Teixeira, Lara Fujita e Juliana Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Randal Pompeu, Paulo Régis Teixeira, Anselmo Junior, João Cateb e Breno Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eugênio Pequeno e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eugênio Pequeno, Anselmo Junior, Michell Frota e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Teixeira, Breno Melo, João Cateb, Juliana Melo e Carmen Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Cybele Campos, Ana Paula Daud, Ana Cecília Souza e Germana Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Ana Paula Daud com Amigos
Foto: LC Moreira