CAPTEI: Badalo e elegância marcam festa de Luiziane Cavalcante com vista para o mar

A segunda-feira, 24, ganhou brilho extra no elegante apê de Panta e Luiza Cavalcante, na Beira-Mar, palco do animado aniversário de 60 anos da empresária Luiziane Cavalcante.

Legenda: Aniversário Luiziane Cavalcante Foto: Patrick Franca

O pôr do sol, refletido pelas janelas com vista privilegiada para a orla, abriu a noite em clima de celebração.

Na sala, onde relógios antigos compunham o cenário, amigas da anfitriã garantiram o badalo.

O buffet ficou a cargo do Bárbras, enquanto a decoração levou assinatura de Victor Oliveira.

A trilha da festa foi comandada pelos DJs Camilla Carlos e TLsax Drop Music.

Para a ocasião, a aniversariante escolheu um fluido exclusivo da Lenita, completando a atmosfera de elegância que marcou a celebração.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por Patrick Franca!

