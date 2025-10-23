CAPTEI: Arte e Solidariedade Marcam Noite do Leilão do Iprede

O Sótão do Moleska Gastrobar foi palco, na noite de quarta-feira (22), da 10ª edição do Leilão Beneficente em prol do Instituto da Primeira Infância (IPREDE). Com a temática “Mulheres através da poesia e da arte”, o evento celebrou o talento feminino e a força transformadora da cultura, reunindo uma coleção exclusiva de obras assinadas por diversos artistas.
A iniciativa teve como propósito arrecadar recursos para projetos sociais que incentivam a formação profissional de mulheres e oferecem apoio a cuidadores de crianças atendidas pela instituição. O público seleto contou com artistas, intelectuais, colecionadores, galeristas, patronos e representantes do Iprede, em uma noite de engajamento e generosidade.
O leilão contou com a dinâmica do leiloeiro Pipo Gurjão e comentários do galerista Leonardo Leal.
Entre os destaques, a mesa liderada por Aline Barroso e Felipe Queiroz se sobressaiu pela animação e pela intensa disputa nas aquisições, garantindo uma das maiores arrecadações da noite. Com atmosfera vibrante e propósito nobre, o leilão reafirmou o papel da arte como ferramenta de inclusão e transformação social.
Por fim, uma excelente notícia: as 55 obras foram vendidas, totalizando uma arrecadação de R$ 216 mil — já descontada a obra destinada ao apoio do artista colaborador.
Sucesso total!
