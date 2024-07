CAPTEI: Aristarco Sobreira compartilha a arte do empreendimento Origem Fortim em evento exclusivo

No fim de tarde de quinta-feira, 11, o engenheiro Aristarco Sobreira foi o convidado especial no evento Conexões Empreendedoras - Origem Fortim e Desconexo, promovido pelo empresário Pablo Guterres.

O CEO da A&B Engenharia compartilhou com empresários, arquitetos e formadores de opinião o conceito inovador por trás do projeto arquitetônico do Origem Fortim, reconhecido como o projeto do ano no Ceará.

Legenda: Pablo Guterres e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Aristarco destacou a importância de trazer a arquitetura contemporânea para o ambiente pé na areia, com espaços abertos e amplos que privilegiam a privacidade dos moradores.

Durante o evento, os convidados puderam vivenciar um pouco da experiência proporcionada pelo empreendimento, com degustações de vinhos especiais, a música do DJ Matheus Sales e um espaço instagramável inspirado na Casa de Praia Desconexo.

Legenda: DJ Matheus Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Guterres e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

O evento foi marcado pela leveza e informalidade. Aristarco revelou sua paixão pelo projeto no Fortim e a excelência do trabalho realizado pela A&B Engenharia. Com um olhar atento aos detalhes e um compromisso com a excelência, o engenheiro ressaltou os princípios fundamentais da empresa, que incluem trabalhar apenas com os melhores profissionais, valorizar o design brasileiro e proporcionar uma experiência de hospedagem única aos moradores do Origem Fortim que tem como parceiro, a DNX Hotelaria que está elevando a hospitalidade no Ceará!

