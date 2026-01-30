Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Anízio Araújo recebe convidados em noite de lançamento literário

Aos 81 anos, o autor reúne nomes das letras e da convivência elegante em torno de Sonetos de uma Vida

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Roberto, Luciana, Anizio, Marta, Anízio Rocha e Araújo
Foto: Divulgação

Em noite literária, o Ideal Clube foi cenário do encontro em torno do lançamento de Sonetos de uma Vida, de Anízio Araújo, que aos 81 anos reuniu familiares, amigos e admiradores das boas letras.

Legenda: Família Rocha Araújo
Foto: Divulgação

Por lá, alta prosódia e conversas, a obra circulou como verdadeiro passaporte espiritual.

Legenda: Anízio e Anízio Rocha Araújo, Germano Albuquerque e Edson Santana
Foto: Divulgação

Registro especial para o prefácio assinado por Ives Gandra Martins, que considerou a leitura preciosa e autêntica nos salões. Mais que livro, um compêndio de existência: cem sonetos que transitam entre fé, amor, tempo e perdão, revelando maturidade sensível e escuta do divino.

Legenda: Anízio Rocha e Anízio Araújo e João Licinio
Foto: Divulgação

Dedicatória calorosa à Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza selou os laços.

Veja as fotos:

Legenda: Roberto e Anizio Araújo e Walédya Melo
Foto: Divulgação

Legenda: Anízio, Anízio Rocha e Marta Araújo
Foto: Divulgação

Legenda: Anízio Araújo e Ana Paula Fialho
Foto: Divulgação

Legenda: Anízio Araújo, Carlos Alberto Mendonça e Paulo Viana
Foto: Divulgação

Legenda: Anízio Araújo, Durval Maia, Roberto Araújo e Christiane Estrela
Foto: Divulgação

Legenda: João Pereira, João Carlos Uchoa, Roberto Araújo e Durval Maia
Foto: Divulgação

Legenda: Marcos Fernandes é Anízio Araújo
Foto: Divulgação

Legenda: Anízio Araújo, Seridião Montenegro e Roberto Araújo
Foto: Divulgação

Legenda: Vitor Novaes, Roberto Araújo, Júnior Bonfim e Regis Muratori
Foto: Divulgação

Legenda: Silvia Rezende, Anízio Araújo e Carla Regina
Foto: Divulgação

Legenda: Elias, Anízio e Franze Araújo
Foto: Divulgação

Legenda: Tiago Guimarães, David Macedo, André Linheiro e Marcos André Borges
Foto: Divulgação

Legenda: João Pereira, Roberto e Anízio Araújo e João Carlos Uchoa
Foto: Divulgação

 