CAPTEI: Anízio Araújo recebe convidados em noite de lançamento literário

Em noite literária, o Ideal Clube foi cenário do encontro em torno do lançamento de Sonetos de uma Vida, de Anízio Araújo, que aos 81 anos reuniu familiares, amigos e admiradores das boas letras.
Por lá, alta prosódia e conversas, a obra circulou como verdadeiro passaporte espiritual.
Registro especial para o prefácio assinado por Ives Gandra Martins, que considerou a leitura preciosa e autêntica nos salões. Mais que livro, um compêndio de existência: cem sonetos que transitam entre fé, amor, tempo e perdão, revelando maturidade sensível e escuta do divino.
Dedicatória calorosa à Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza selou os laços.