CAPTEI: Aniversário duplo movimenta Flecheiras com festa de alto astral à beira-mar

Sob o pôr-do-sol de Flecheiras, o sábado, 24, entrou para o calendário afetivo e das melhores festas na alta roda. No The House, condomínio de alto padrão à beira-mar, o empresário Lourenço Bizarria e o advogado Dráusio Barros Leal, ao lado de esposas e filhas, reuniram amigos de longa data e familiares para celebrar 50 e 44 anos, respectivamente.

Legenda: Dráusio Barros Leal e família Foto: Arquivo pessoal

Tarde adentro, das 16h às 23h, a festa seguiu em ritmo alto, astral conectado e pista sempre cheia.

No som, Mano Brás abriu os trabalhos com rock nacional e internacional, puxando a turma para perto do palco — quem é quem gosta de estar onde a música acontece. Em seguida, DJ Pedro Jucá Lima assumiu as pick-ups, com participação do arquiteto Marcelo Franco, nomes conhecidos pelo bom gosto musical e pela intimidade com os comandos. Fechando sem perder o fôlego, a banda Dipas trouxe um samba de primeira, daqueles que abraçam a noite.

Legenda: Mano Brás Foto: Jeritza Gurgel

Na gastronomia, Bruna, do L’Atelier, doces da Doce Mel, e nos drinks, Hector Drinks, garantiram o padrão premium.

Nos parabéns, 30 kits de papocos brilhosos explodiram alegria: foi brilho, riso e memória boa para guardar.

Uma dessas festas que já nascem clássicas.

Veja as fotos:

Legenda: The House Foto: Jeritza Gurgel

