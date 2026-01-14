CAPTEI: Ana Vládia inaugura novo ciclo com soirée de elegância

Em clima de elegância despretensiosa, Ana Vládia Barreira Sales inaugurou novo ciclo no sábado, 10, com uma recepção de tom intimista e alta voltagem afetiva.

Legenda: Ana Vládia Sales e Amigas Foto: LC Moreira

A anfitriã reuniu familiares e amigos em encontro que estendeu o calendário festivo com leveza e charme bem-orquestrado.

Legenda: Ivo Dias e Maria Eduarda Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Roberta Ary, Martinha Assunção, Geiza Praça e Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Cássio e Ana Vládia Sales, Vitória e Weslay Aguiar Foto: LC Moreira

Na trilha do bom gosto, o buffet Barbra’s assinou a experiência gastronômica, enquanto os doces da Carol Chocolates desfilaram delicadeza sobre as mesas. A cenografia, sob assinatura do Estúdio Viva, traduziu sofisticação contemporânea e sensibilidade no décor.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

O bolo da Dolce Divino, em papel de estrela da noite, coroou o ritual com estética e sabor à altura da ocasião.

Animando a festa, Caio Fernandes e Carlinhos Palhano, responsáveis por manter o astral em alta rotação.

Legenda: Carlinhos Palhano Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Cássio e Ana Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Bezerra, Letícia Macedo e Márcia Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Otacílio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins, Ana Vládia Sales e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Praça, Osny Coelho, Oracílio Valente e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Claudinha Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Praça, Osny Coelho, Oracílio Valente e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Alessandra Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Cássio e Ana Vládia Sales, Léo e Anne Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Filho e Julinho Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana do Ceará, Michelle Aragão e Gisele Siqueira Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Guedes e Georgiana do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Lobo, Raquel Brito, Márcia Ventura, Germana Franco e Adriana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Câmara e Claudinha Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Rebecca e Luciana Albuquerque e Claudinha Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Vale e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Brito, Ana Vládia Sales e Germana Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Lula Matos Brito, Ana Vládia Sales e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão e Osny Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Anne Alcântara e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: João e Cristiane Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Maria Tereza Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Pessoa e Gisele Siqueira Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Georgia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Augusto Albuquerque Foto: LC Moreira