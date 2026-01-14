CAPTEI: Ana Vládia inaugura novo ciclo com soirée de elegância

Em clima de elegância despretensiosa, Ana Vládia Barreira Sales inaugurou novo ciclo no sábado, 10, com uma recepção de tom intimista e alta voltagem afetiva.
Legenda:
Ana Vládia Sales e Amigas
Foto:
LC Moreira
A anfitriã reuniu familiares e amigos em encontro que estendeu o calendário festivo com leveza e charme bem-orquestrado.
Legenda:
Ivo Dias e Maria Eduarda Sales
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Gradvohl, Roberta Ary, Martinha Assunção, Geiza Praça e Michelle Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cássio e Ana Vládia Sales, Vitória e Weslay Aguiar
Foto:
LC Moreira
Na trilha do bom gosto, o buffet Barbra’s assinou a experiência gastronômica, enquanto os doces da Carol Chocolates desfilaram delicadeza sobre as mesas. A cenografia, sob assinatura do Estúdio Viva, traduziu sofisticação contemporânea e sensibilidade no décor.
Legenda:
Decoração
Foto:
LC Moreira
O bolo da Dolce Divino, em papel de estrela da noite, coroou o ritual com estética e sabor à altura da ocasião.
Animando a festa, Caio Fernandes e Carlinhos Palhano, responsáveis por manter o astral em alta rotação.
Legenda:
Carlinhos Palhano
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Cássio e Ana Vládia Sales
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Bezerra, Letícia Macedo e Márcia Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Virginia Martins e Otacílio Valente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Virginia Martins, Ana Vládia Sales e Tatiana Luna
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Vládia Sales e Adriana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Armando Praça, Osny Coelho, Oracílio Valente e Breno Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Vládia Sales e Claudinha Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Vládia Sales e Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel e Alessandra Moura
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cássio e Ana Vládia Sales, Léo e Anne Alcântara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edson Filho e Julinho Ventura
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Georgiana do Ceará, Michelle Aragão e Gisele Siqueira Campos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guedes e Georgiana do Ceará
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana Lobo, Raquel Brito, Márcia Ventura, Germana Franco e Adriana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Henrique Câmara e Claudinha Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Michelle Aragão, Rebecca e Luciana Albuquerque e Claudinha Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Vale e Manu Romcy
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel Brito, Ana Vládia Sales e Germana Franco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaela e Germano Pessoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lula Matos Brito, Ana Vládia Sales e Luciana Lobo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Michelle Aragão e Osny Coelho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque, Anne Alcântara e Manu Romcy
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marina e Ana Virginia Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João e Cristiane Faria
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ary e Breno Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Junior e Maria Tereza Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia e Sérgio Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcus Pessoa e Gisele Siqueira Campos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciano e Georgia Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana e Augusto Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vitória Aguiar, Sérgio Filho, Márcia Ventura, Vitória Sudário, Vanessa Kelly Sales e Igor Brito
Foto:
LC Moreira