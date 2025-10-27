Diário do Nordeste
CAPTEI: Amis in Paris: sete dias de charme no outono parisiense

Sete amigas cearenses celebram laços e leveza em uma temporada especial na capital francesa

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Amis in Paris
Foto: Arquivo pessoal

Amis in Paris foi o tema escolhido para marcar uma viagem inesquecível entre amigas que compartilham mais do que o amor pelo Beach Tennis — dividem também a alegria de explorar o mundo juntas.

Em meados de outubro, Lia Gondim, Germana Ellery, Mariana Lobo, Carine Moreira, Ana Cristina Pinto, Lara Siqueira e Juliana Roma embarcaram rumo a Paris, vivendo sete dias de risadas, caminhadas, pedaladas, descobertas e momentos de pura leveza.

Entre cafés charmosos, passeios pelos cartões-postais da cidade e o encanto do outono europeu, o grupo celebrou a amizade e o prazer das pequenas coisas — um brinde à vida em sua melhor forma.

Cada lembrança ganhou espaço especial na memória afetiva das viajantes, que compartilharam com a coluna detalhes dessa experiência inspiradora. Afinal, o outono é tempo de mudança, e em Paris até o cair das folhas convida à renovação.

Legenda: Mariana Lobo, Lia Gondim, Juliana Roma e Ana Cristina Pinto
Foto: Arquivo pessoal

