CAPTEI: Alece Homenageia Grandes Nomes do Direito com Medalha Paulo Bonavides

Na noite da segunda-feira, 11 de agosto, o dia que celebra a importância da advocacia e a defesa dos direitos humanos, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou uma sessão solene no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, em homenagem aos juristas que têm se destacado na defesa da justiça e do Estado Democrático de Direito.
A cerimônia marca a primeira entrega da Medalha Paulo Bonavides, no ano de centenário de seu nascimento, criada em memória do ilustre jurista cearense que influenciou profundamente o pensamento constitucional brasileiro.
Na oportunidade, foi exibido trechos do documentário - "Paulo Bonavides - o homem, o jurista" - produzido pelo importante e necessário Núcleo de Documentário da ALECE, conduzido pela equipe de Angela Gurgel, com recortes inéditos e exclusivos que muito bem guardam a memória de grandes personalidades que fizeram a história no Ceará.
Foram agraciadas quatro personalidades do Direito: a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o advogado e procurador Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco; e o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esta honraria será concedida anualmente, em alusão ao Dia da Advocacia, visando reconhecer contribuições significativas ao campo jurídico cearense e nacional.
"Queremos celebrar aqueles que, como Bonavides, ajudam a construir um Brasil mais justo e institucionalmente forte"
Essa entrega se torna não apenas um reconhecimento das trajetórias profissionais, mas também um impulso para novos juristas que aspiram a seguir os passos desses ícones do Direito.
A cerimônia foi extremamente prestigiada por autoridades do legislativo, judiciário e executivo, além de Reitores de Universidades, advogados, jornalistas e convidados de relevância.
Com essa cerimônia, a Alece reafirma seu compromisso com a justiça e o fortalecimento das instituições, prestando homenagem à memória de Paulo Bonavides e sua vasta contribuição à sociedade brasileira.
LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!