CAPTEI: Alece Homenageia Grandes Nomes do Direito com Medalha Paulo Bonavides

Na noite da segunda-feira, 11 de agosto, o dia que celebra a importância da advocacia e a defesa dos direitos humanos, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou uma sessão solene no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, em homenagem aos juristas que têm se destacado na defesa da justiça e do Estado Democrático de Direito.

A cerimônia marca a primeira entrega da Medalha Paulo Bonavides, no ano de centenário de seu nascimento, criada em memória do ilustre jurista cearense que influenciou profundamente o pensamento constitucional brasileiro.

Legenda: Paulo Bonavides Neto e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Na oportunidade, foi exibido trechos do documentário - "Paulo Bonavides - o homem, o jurista" - produzido pelo importante e necessário Núcleo de Documentário da ALECE, conduzido pela equipe de Angela Gurgel, com recortes inéditos e exclusivos que muito bem guardam a memória de grandes personalidades que fizeram a história no Ceará.

Foram agraciadas quatro personalidades do Direito: a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM); o advogado e procurador Martônio Mont'Alverne Barreto Lima; o procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco; e o ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esta honraria será concedida anualmente, em alusão ao Dia da Advocacia, visando reconhecer contribuições significativas ao campo jurídico cearense e nacional.

Legenda: Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

"Queremos celebrar aqueles que, como Bonavides, ajudam a construir um Brasil mais justo e institucionalmente forte"

Essa entrega se torna não apenas um reconhecimento das trajetórias profissionais, mas também um impulso para novos juristas que aspiram a seguir os passos desses ícones do Direito.

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

A cerimônia foi extremamente prestigiada por autoridades do legislativo, judiciário e executivo, além de Reitores de Universidades, advogados, jornalistas e convidados de relevância.

Legenda: Ministro Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Com essa cerimônia, a Alece reafirma seu compromisso com a justiça e o fortalecimento das instituições, prestando homenagem à memória de Paulo Bonavides e sua vasta contribuição à sociedade brasileira.

Legenda: Tainah Marinho e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

Legenda: Tainah Marinho e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio, Lenise e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maíza e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Elizabeth Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Martônio e Maria Cláudia Mont'Alverne Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Teodoro e Raimundo Nonato Silva Santos e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Socorro França e Leo Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Cavalho e Heráclito Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Ana Maíza e Teodoro Silva Santos e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Hercy Alencar, Leonardo Carvalho, Tarcilo Silva e Hoetêncio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Lima e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana e Tainah Marinho Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Cid Marconi e Tadeu Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Filipe Mota, Danniel Oliveira e Rafael de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Peixoto, Hélio e Christiane Leitão e Fernando Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Tim Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Barcelos e Chiquinho Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Feitosa, Teodoro Silva Santos e Sérgio Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Teodoro, Erinaldo Dantas, Cid Marconi e André Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Jessivan Gomes, Inês Bezerra, Ana Maíza Santos, Ivan Bezerra e Gerardo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Carrá e Luciano Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Teles e Roberto Caracas Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Bezerra e Antônio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jean e Aline Torres e Luzanira Formiga Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Resende, Gisele Sampaio, Leonardo Carvalho e Leonardo Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Christianne Salles Foto: LC Moreira

Legenda: André Xerez e Anastácio Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Heitor Férrer e Krentel Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Asfor, José Nunes e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Eunicio Oliveira, Raimundo Nonato Santos e Danniel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Caracas, Hélio Leitão e Marcela Vilanova Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Eunicio Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Henrique Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Pinho e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho e Tarcílio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Albuquerque e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos e Guilherme Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão e Francilene Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jussara Queiroz e Kris Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Gerardo Albuquerque e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Peixoto e Aureliano Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza e Andréa Fontenelle e Esmeralda Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, Bruno e Denise Carrá Foto: LC Moreira

Legenda: Convidado, Cláudio Rocha, Teodoro e Raimundo Nonato Silva Santos e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Vieira, Maria Elizabeth Rocha e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Elizabeth Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Martônio Mont'Alverne e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Matônio Mont'Alverne Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Christiane Leitão e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão, Teodoro Silva Santos e Romeu Aldigueri Foto: LC Moreira