CAPTEI: Advance traz o Tamo Junto e homenageia dos 300 anos de Fortaleza no ritmo da rua

Bloco ocupa a Praia de Iracema e reúne mercado criativo, boemia e memória no pré-carnaval

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 12:33)
Jeritza Gurgel
Legenda: Evandro e Eliziane Colares
Foto: LC Moreira

Fortaleza faz 300 anos em 2026 e comemora do jeito que sabe: na rua, no abraço e no batuque.

Legenda: George Assunção, Evandro Leitão e Martinha Assunção
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Chagas Vieira, Marília Aguiar, João Carlos Diógenes e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

A Advance puxou esse coro com mais uma edição do Bloco Tamo Junto, na Praia de Iracema, colocando o pré-carnaval em estado de alegria máxima — com glitter urbano e orgulho coletivo.

Legenda: Evandro e Eliziane Colares
Foto: LC Moreira

O bloco já virou ponto de encontro oficial do mercado publicitário, da economia criativa e de quem entende que carnaval bom é aquele que mistura gente, território e história.

Legenda: Alex Magalhães e Eliziane Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Ernani Prudente, Cid Marconi Gurgel, Evandro Colares e André Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio
Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio Parente, Deusmar Queirós e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Bloco Tamo Junto & Prefeito Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

O percurso saiu da sede da Advance na José Avelino e seguiu até a Monsenhor Tabosa, transformando o bairro mais emblemático da cidade em passarela democrática, onde o trio elétrico comanda e o público responde no coro.

Legenda: Bloco Tamo Junto
Foto: LC Moreira

Dragão do Mar, Estátua de Iracema, Teatro José de Alencar e arredores entram no clima como quem diz: essa festa também é memória. Cerca de mil foliões seguiram juntos, celebrando boemia, diversidade e pertencimento — tudo no ritmo quente da Praia de Iracema.

Legenda: Evandro Colares, Carol e Roberto Cláudio Bezerra, Cristine e Ferruccio Feitosa
Foto: LC Moreira

Pela agência, diversos points com animação interna, buffet vegano e tudo muito prático e consciente. O bloco prova que dá para pular carnaval com alegria e responsabilidade.

Legenda: Evandro e Eliziane Colares e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

No ano do tricentenário, Fortaleza vira palco, o asfalto vira salão e a cidade inteira canta em uníssono com a Advance: Tamo Junto, na rua e na história!
Jeritza Gurgel
Colunista Social do DN

Vem ver essa folia nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Guilherme Colares, Jéssica Guimarães, Evandro e Eliziane Colares, Agatha Ferrari e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares e Agatha Ferrari
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fernando Hélio
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia e Carlos Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça, Alex Magalhães, Deda Coelho e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Queiroz e Alberto Perdigão
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelim e Verônica Picanço
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Junior Mello, Patriolino Dias de Sousa e Eduardo Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Flávia Furtado Mello
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas e Roberta Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Ana Paula Daud
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Rogério Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Vasco e Maria Inês Vasconcelos e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: William e Diana Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Miguel e Michael Dias, Ana Clara Tavares e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Georgia Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho e Liliana Rola
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Fernando Magno e Hélio Mazza
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Zé do Egito, Everardo Oliveira, Evandro Colares e Marcos Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares, Leonardo Vieira, Mônica Freitas e Renata Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Fontes, Verinha Passos, Renata Oliveira e Liliana Rola
Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto Silva e Patrícia Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Aldenor Junior, Evandro Colares, Barros Neto, Betinho Santos, Ernani Prudente e André Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Letícia Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Alverino Oliveira, Evandro Colares e Irineu Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara Tavares e Michael Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Régis Dias, Cid Alves e Frederico Perboyre
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Lauro Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Emílio Guerra e William Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Analú Bezerra e Benigno Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Neto, Ernani Prudente, Cid Alves, Fétima Duarte e Frederico Perboyre
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Jordão, Jéssica Guimarães e Fátima Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Barros Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Bloco Tamo Junto
Foto: LC Moreira

Legenda: Armando e Geísa Praça
Foto: LC Moreira

Legenda: César Catrib, Robério Sydrião e Pedro Catrib
Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio e Ana Maria Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho e Edelardo Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Oliveira, Evandro Colares e Auricélio Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: César e Luciene Catrib
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Ramos, Reno Verçosa, Cristiana Sucupita e Marconi Cidrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Charllyany Custódio e Wellington Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Micheline e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Elias e Dayanna Tahim
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Eduardo Bezerra e Jorge Girão
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Garret e Tarcísio Caldasa Caldas
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerras, Auricélio Parente, Deusmar Queirós, Evandro Colares e Marcos Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Reno e André Verçosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Castelo, Cristiana Dummar, Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Paulo Régis Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Corrêa, Sandra Fujita e Martinha Assunção
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Melo e Eduardo Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela melo, Lígia Oliveira e Denise Bringel
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e César Catrib, Rosa Lui e Paulo Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Vasconcelos e Betinho Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte, Evandro e Eliziane Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Esteves, Evandro Colares, Felipe Esteves e Pedro Catrib
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Rachel Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio, Tamires Brito, Raquel Batista e Rodolfo Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Vanessa Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Mazza, Guilherme Colares e Fernando Magno
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Pedro Porcelini e Lolô Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Gony Arruda e Cid Marconi Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Idemar e Gláucia Citó
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar, LC Moreira e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce e Cid Marconi Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Betinho Santos, Josi Aragão e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Militão e Igor Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Barroso, Demétrio Andrade, Júlia Maria e Francisco Barbosa e Rafaela Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Guimarães e Alverino Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Laélia e Rogério Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Ana Paula Daud e Rachel Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Lolô Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor Silva, Claudiane Borges, Danielle e Cristiano Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Aguiar, João Carlos Diógenes, Paulo Régis e Rachel Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Betinho Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Feitosa, Douglas Jacomo, Renata Gurgel e Lázaro Jacomo
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pontes e Ernani Prudente
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Zé do Egito, Cid Alves e Frederico Perboyre
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Rosangela Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana, Zé e Ana Maria do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Ana Cristina Catrib
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

 

 

 

 

 

 

 