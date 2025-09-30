CAPTEI: Academia LED leva aula de jornalismo da Globo à Unifor

Com o tema "Inovação nas cidades: onde o Nordeste se reinventa", a Universidade de Fortaleza (Unifor), mantida pela Fundação Edson Queiroz, foi palco de uma manhã inspiradora neste 29 de setembro. O Teatro Celina Queiroz recebeu a primeira edição cearense da Academia LED | Jornalismo Globo na Universidade, iniciativa gratuita voltada a estudantes de comunicação.

O encontro, conduzido pelas jornalistas Aline Oliveira (TV Verdes Mares), Bianka Carvalho e Sonia Bridi (ambas da TV Globo), promoveu reflexões sobre os novos caminhos do jornalismo, os impactos da tecnologia, a força da inovação no Nordeste e o papel dos jovens na construção de narrativas transformadoras.

Também participaram da programação Randal Pompeu, reitor da Unifor, Ricardo Villela, diretor-geral de Jornalismo da Globo, Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo, Naiana Rodrigues, coordenadora do curso de Jornalismo da UFC, Simony César, CEO da startup NINA, a jornalista Aline Oliveira e Wagner Borges, coordenador do curso de Jornalismo da Unifor.

Além da aula aberta — que garantiu certificado de horas complementares aos participantes — a edição marcou o lançamento do novo edital da Academia LED, com incentivo de R$ 10 mil por projeto selecionado e uma oportunidade de imersão na Globo com mentorias exclusivas.

