CAPTEI: Academia Fortalezense de Letras se emociona com os 100 sonetos de 'A Rosa de Pérola'

Na noite da última quinta-feira, 17, a Biblioteca Pública do Estado do Ceará foi local do lançamento do quarto livro de poemas do poeta Luciano Dídimo. Com o título "A Rosa de Pérola - Sonetos Preciosos", a obra encantou o público presente, composto por poetas, escritores, amigos e familiares.

Legenda: Luciano Dídimo Foto: Romário Pinheiro

Membro da Academia Fortalezense de Letras, Luciano Dídimo presenteou os presentes com 100 sonetos em diversos tipos e estilos, demonstrando sua habilidade em lidar com as rígidas regras do soneto. Os poemas, em sua maioria no gênero lírico, abordam temas universais como a vida, o amor, a esperança, a dor e a saudade.

Legenda: Luciano Dídimo Foto: Romário Pinheiro

"A Rosa de Pérola - Sonetos Preciosos" promete conquistar os leitores com sua sensibilidade e profundidade, e já se destaca como mais uma importante contribuição do poeta Luciano Dídimo para a literatura brasileira.

Veja agora os momentos do evento através das fotos captadas por Romário Pinheiro:

