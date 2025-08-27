CAPTEI: Abertura da Exposição “José Guedes – Memória e Resistência” no MAUC

Na manhã do último sábado, 23, aconteceu a abertura da exposição “José Guedes – Memória e Resistência” no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC), sob curadoria de Roberto Falcão.

A mostra propõe uma imersão na obra do artista, reconhecido internacionalmente, que transcende a materialidade da arte, oferecendo uma experiência de reflexão profunda aos visitantes.

Roberto Falcão apresenta José Guedes como um artista que envolve o visitante, instigando-o a questionar conceitos e realidades sociais, além da estética das obras.

José Guedes reafirma a função social da arte, promovendo reflexões e diálogos críticos. Sua obra no MAUC instiga a autodescoberta, transformando a arte em ferramenta de libertação e inovação.

A exposição está aberta ao público e promete ser um marco na programação cultural da cidade.

Veja a movimentação social no dia da abertura da exposição nas fotos captadas por LC Moreira:

