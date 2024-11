CAPTEI: A noite de celebração de Ronaldo Otoch agita a primeira sexta-feira de novembro

Na noite de sexta-feira, 01 de novembro, o empresário Ronaldo Otoch comemorou mais um ano de vida reunindo amigos e familiares em seu elegante apartamento no Mansão Macedo, no bairro Meireles. A festa foi marcada por encontros e muita alegria, com uma atmosfera sofisticada e animada.

Legenda: Ronaldo Otoch com Tatiana Moreira, George e Rafaela Vieira, Mirna Paes, Tatiana Luna e Cecília Portela Foto: LC Moreira

Na sala, diversos convidados se divertiram e compartilharam momentos de felicidade, enquanto na varanda, uma pista de dança foi animada pelo DJ Itaquê, acompanhado por um quarteto de saxofonistas que trouxeram um toque de jazz.

Legenda: Itaquê Figueiredo e o quarteto de saxofonistas Foto: LC Moreira

A “varandada” recebeu, também, a cantora Larissa Leite e sua banda garantindo que os convidados dançassem a noite toda ao som de sucessos e hits animados. A combinação de boa música, bons amigos e a atmosfera chic e descontraída do ambiente tornaram mais uma comemoração do aniversário de Ronaldo Otoch inesquecível.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ronaldo e Maria Beatriz Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, Deib Junior e Ronaldo Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo e Vívian Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ronaldo Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Otoch, Melaine Fernandes e Eduardo Diogo Foto: LC Moreira

