CAPTEI: A homenagem ao industrial Edson Queiroz Filho na 32ª edição do Congresso da Abinam

Maior evento nacional do setor de águas minerais destacou a contribuição do industrial. Otávio Queiroz, filho do homenageado, recebeu a comenda e relembrou a trajetória de Edson Queiroz Filho em discurso

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 08:26)
Jeritza Gurgel
Legenda: Carlos Rotella, Otávio Queiroz, Carlos Alberto Lância e Aélio Silveira, na homenagem a Edson Queiroz Filho
Foto: LC Moreira

A trajetória de Edson Queiroz Filho foi celebrada no 32º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais & Expo-Abinam 2025, realizado em Fortaleza. Reconhecido como símbolo de dedicação e visão empresarial, o industrial foi homenageado com a Comenda Dr. Benedictus Mário Mourão, destinada a personalidades que contribuíram para a valorização dos segmentos de águas minerais, crenologia e termalismo.

Legenda: O empresário Otávio Queiroz destacou a importância do pai, Edson Queiroz Filho, para o setor de águas minerais e para o desenvolvimento do GEQ.
Foto: LC Moreira

Em cerimônia solene, o empresário Otávio Valença Queiroz, membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, recebeu a comenda em nome do pai.

"A visão empreendedora de Edson Queiroz Filho, herdada de seu pai e meu avô, Edson Queiroz, não desenvolveu apenas o nosso negócio de água mineral. Durante sua trajetória, atuou de forma decisiva em todas as empresas do nosso conglomerado empresarial", discursou o empresário Otávio Queiroz.

Legenda: Otávio Queiroz e a família, Otávio Filho, Constantino, Adriana e Edson Queiroz IV
Foto: LC Moreira

Legenda: A homenagem ao industrial Edson Queiroz Filho, no Congresso da Abinam
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Otávio Queiroz
Foto: LC Moreira

No púlpito, Otávio relembrou momentos marcantes: a aquisição da Minalba Brasil em 1985, a diversificação do portfólio e o papel de Edson Filho na regulamentação da cadeia da água mineral nacional.

Legenda: Carlos Alberto Lância e Otávio Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson IV, Constantino e Otávio Queiroz, netos do homenageado
Foto: LC Moreira

 

Legenda: Otávio Queiroz atende a imprensa na homenagem ao industrial Edson Queiroz Filho
Foto: LC Moreira

"Meu saudoso pai, o industrial Edson Queiroz Filho em memória, durante sua trajetória empresarial, lutou pelo setor de águas minerais, sempre fomentando arduamente o desenvolvimento em benefício de todos nós que atuamos nesse desafiador setor que é o de água mineral do Brasil"

 

Legenda: Carlos Rotella e Aélio Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Aélio Silveira, Luiz Césio Caetano, Otávio Queiroz, Tasso Mendonça e Carlos Alberto Lância
Foto: LC Moreira

A solenidade foi conduzida por Aelio Silveira, CEO da Minalba Brasil e presidente do congresso, que ressaltou o papel do homenageado na liberação do IPI para o setor. Também presente, Carlos Alberto Lancia, geólogo e presidente da Abinam, destacou Edson como visionário e fomentador de espírito coletivo entre empresas.

Legenda: Christina Larroude e Adriana Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz IV, Aelio Silveira, Otávio Filho e Constantino Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Aelio Silveira, Luiz Césio Caetano, Otávio Queiroz e Tasso Mendonça
Foto: LC Moreira

Esse momento de homenagem faz justiça ao legado de Edson Queiroz Filho, um industrial que, por meio de visão estratégica e compromisso com o setor, deu importante contribuição para o desenvolvimento da indústria de águas minerais no Brasil.

Legenda: Luiz Césio Caetano, Otávio Queiroz e Tasso Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz IV, Carlos Alberto Lância, Otávio e Constantino Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: José Tenório Neto, Otávio Queiroz, Carlos Alberto Lância e Tasso Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Um brinde no water bar
Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz, Carlos Alberto Lância e Otávio Queiroz Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Aelio Silveira e Christina Larroude
Foto: LC Moreira

Legenda: Aelio Silveira, Cristina Larroude e César Dib
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Lância e Otávio Queiroz Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Elis Monteiro, Christina Larroude, Raquel Oliveira e Edgar Galbiatti
Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Dib, Christina Larroude e Taís Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: César Dib e Carlos Alberto Lância
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Daniel, Júlio Eggers, César Dib e Lucas Ferianci
Foto: LC Moreira

Legenda: Aelio Silveira, Edgar Galbiatti, Márcio Carvalho e Ernesto Mogiana
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Oliveira e Taís Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Oliveira, Lucas Ferianci e Christina Larroude
Foto: LC Moreira

Legenda: Aelio Silveira e Demerval Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes, no cerimonial do congresso
Foto: LC Moreira

Legenda: Uma visita aos stands do evento
Foto: LC Moreira

 