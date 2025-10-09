CAPTEI: A homenagem ao industrial Edson Queiroz Filho na 32ª edição do Congresso da Abinam
Maior evento nacional do setor de águas minerais destacou a contribuição do industrial. Otávio Queiroz, filho do homenageado, recebeu a comenda e relembrou a trajetória de Edson Queiroz Filho em discurso
A trajetória de Edson Queiroz Filho foi celebrada no 32º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais & Expo-Abinam 2025, realizado em Fortaleza. Reconhecido como símbolo de dedicação e visão empresarial, o industrial foi homenageado com a Comenda Dr. Benedictus Mário Mourão, destinada a personalidades que contribuíram para a valorização dos segmentos de águas minerais, crenologia e termalismo.
Em cerimônia solene, o empresário Otávio Valença Queiroz, membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, recebeu a comenda em nome do pai.
"A visão empreendedora de Edson Queiroz Filho, herdada de seu pai e meu avô, Edson Queiroz, não desenvolveu apenas o nosso negócio de água mineral. Durante sua trajetória, atuou de forma decisiva em todas as empresas do nosso conglomerado empresarial", discursou o empresário Otávio Queiroz.
No púlpito, Otávio relembrou momentos marcantes: a aquisição da Minalba Brasil em 1985, a diversificação do portfólio e o papel de Edson Filho na regulamentação da cadeia da água mineral nacional.
"Meu saudoso pai, o industrial Edson Queiroz Filho em memória, durante sua trajetória empresarial, lutou pelo setor de águas minerais, sempre fomentando arduamente o desenvolvimento em benefício de todos nós que atuamos nesse desafiador setor que é o de água mineral do Brasil"
A solenidade foi conduzida por Aelio Silveira, CEO da Minalba Brasil e presidente do congresso, que ressaltou o papel do homenageado na liberação do IPI para o setor. Também presente, Carlos Alberto Lancia, geólogo e presidente da Abinam, destacou Edson como visionário e fomentador de espírito coletivo entre empresas.
Esse momento de homenagem faz justiça ao legado de Edson Queiroz Filho, um industrial que, por meio de visão estratégica e compromisso com o setor, deu importante contribuição para o desenvolvimento da indústria de águas minerais no Brasil.