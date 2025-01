CAPTEI: A Festa de 60 + de Jorge Wanderley

No último sábado, 25, o empresário Jorge Wanderley fez questão de celebrar seus 60 + com estilo e intimidade em uma festiva recepção no apartamento da família na Beira Mar de Fortaleza.

Por lá, amigos de longa data e entes queridos, todos prontos para brindar o novo ciclo do aniversariante.

Legenda: Auricélio Parente, Jefferson von Haytin, Jorge Wanderley, Otacílio Valente e Evandro Colares Foto: LC Moreira

A festa, organizada com pela esposa Anny e pela filha Júlia, contou com uma decoração bem praiana.

Legenda: Anny e Júlia Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Wanderley Foto: LC Moreira

O bolo foi assinado pela confeiteira Letícia Picanço e os doces finos vieram do Empório Browne, Tortelê e Balu, trazendo uma variedade tentadora.

Para animar a festa, Banda Red Chess e Pedro Voz e Violão.

Legenda: Banda Red Chess Foto: LC Moreira

A tarde foi registrada por momentos entre risadas, boa comida, clima de celebração e Jorge Wanderley iniciando mais um capítulo em sua jornada rodeado por aqueles que o amam.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Anny e Jorge Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia e Jorge Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Wanderley e Hudson Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Katherine Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana do Ceará, Jorge Wanderley e Guedes do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio e Raquel Ponchet Foto: LC Moreira

Legenda: Anny Wanderley, Ana Virginia Martins e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Rocha e Rafaela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Wanderley, Armando Praça e Ricardo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Aguiar, Jorge e Anny Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Gisele Siqueira Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Nagi Asly e Mariana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Anny e Jorge Wanderley, Ana Maria e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Anny e Jorge Wanderley, Danielle e Ricardo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Ponchet e Gisele Siqueira Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Anny, Júlia e Jorge Wanderley e Geisa Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Rui Brandão e Jorge Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Magalhães, Caibá e Adriana Cardoso, Jorge e Anny Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Queiroz e Jorge Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Alessandra Moura, Gisele Siqueira Campos e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge e Anny Wanderley, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Santana, Jorge e Anny Wanderley e Moises Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge e Anny Wanderley, Daniel e Alessandra Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Katherine Freire, Jorge e Anny Wanderley e Fernando Freire Foto: LC Moreira