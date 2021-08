O casal Marília e Did Machado festejaram, no fim de semana, os 2 anos do filho, Hugo. A turminha convidada se divertiu numa tarde de muitas brincadeiras, diversão e contação de histórias em condomínio, em Aquiraz.

A decoração foi caprichada por Dudabaluza e, as fotos, captadas pela turma da Quintal Fotografias. Olha só!

Legenda: Turminha animada Foto: Divulgação

Legenda: Diversão do aniversariante Foto: Divulgação

Legenda: Did e Hugo Machado Foto: Divulgação

Legenda: Marilia e Hugo Machado Foto: Divulgação

Legenda: Thiago e Julia Albuquerque com Marilia e Did Machado Foto: Divulgação

Legenda: Marilia Machado com Thais e Beatriz Macedo Foto: Divulgação

Legenda: Marilia com Benjamin, Ava e Hugo Foto: Divulgação

Legenda: Hugo com Tio Well Foto: Divulgação

Legenda: Beatriz, Julia e Luiza Albuquerque Foto: Divulgação

Legenda: Contação de história com tio Well Foto: Divulgação

Legenda: Família Machado Foto: Divulgação

Legenda: Parabéns Foto: Divulgação

Legenda: Decoração de Dudabaluza Foto: Divulgação