CAPTEI: 70 anos de Roberto Gentil Porto celebrados com estilo no La Casa Lounge

Recepção calorosa e animação por DJ Dani Di e bailarinos elevam festa de Roberto Gentil Porto

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Roberto Porto
Foto: LC Moreira

Na última sexta-feira de agosto, 29, o La Casa Lounge foi o cenário de uma celebração inesquecível em homenagem aos 70 anos de Roberto Gentil Porto.

Legenda: Aniversário Roberto Porto
Foto: LC Moreira

A festa foi cuidadosamente planejada pelo cerimonial de Eva Mendes, refletindo a personalidade vibrante do aniversariante.

A decoração foi assinada por Aline Paes transformou o ambiente num cenário disco, bem anos 70, cheio de sofisticação nas cores preta e prata.

Legenda: Decoração
Foto: LC Moreira

A animação da noite ficou a cargo de um elenco de peso. Na recepção Paula Lopes levando os convidados a uma noite repleta de música e diversão. A DJ Dani Di energizou a pista com uma seleção musical eclética, acompanhada pelos bailarinos Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos, que levaram a animação ao seu ápice.

Legenda: Paula Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Para encerrar a noite, a Banda Paulinho Vanucci ofereceu uma apresentação vibrante, que manteve os convidados dançando até o último acorde.

Legenda: Banda Paulinho Vanucci
Foto: LC Moreira

Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Roberto e Inês Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Câmara e Marcela Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo e Beatriz Melo e Roberto Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo e Roberto Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Fernando Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e Juvêncio Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur, Excelsa, Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Uchoa e Laís Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Uchoa, Urbano Costa Lima, Roberto Porto, Chiquinho Aragão e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho e Cristina Aragão, Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Lobo e Lilia Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Kerth, Afonso Botelho e Cristina Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: Dilvardo Suliano, Roberto Porto e Terezinha Vitorino
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Kerth, Cristina Lobo, Carmen Cinira e Lilia Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Jensen, Inês Porto e Excelsa Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Albertina e Abelardo Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Alexandrina e Márcio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Amauri Monteiro, Tereza Cândida e Fred Cysne
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ana Raquel e Osvaldino Pinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlinhos Uchoa e Laís Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlos e Jacqueline Praciano
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlos e Rafaela Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com José e Valéria Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jurandir e Eliane Picanço
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Luan Rocha e Lia Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Cristina e Chiquinho Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Cristina Lobo e Afonso Botelho
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ediwiges Almeida e Francisco Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael, Victor e Suzana Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Eliana e Cláudio Kerth
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Gisele Jucá e Ranier Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Helena Câmara, Eduardo e Felipe Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jeissler e Flávio Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jens e Fernanda Jensen
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Lesse Mary, Socorro Marque e Márcia Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Porto e Telma Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Nobre e Felipe Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Zarlania Sales, Roberto Porto e Stefania Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Luiz Eduardo Moraes e Ludmila Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Marilda Menescal
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Mário Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Tereza Távora e Rui Castelo Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Totonho e Elusa Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Raqueline e Tom Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Mônica e Antônio Assis, Silvinha e Marcílio Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica e Antônio Assis
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Pascoal e Mônica Castro Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Regina e Pedro Galvão
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ricardo Lucas e Cláudia Baquit
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Roberto Câmara e Marcela Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Roberto Saraiva e Silvia Baquit
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ronald Carneiro e Nádia Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Victor Feitosa e Priscila Malvera
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Virginia e Jorge Bastos
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Roberto Porto
Foto: LC Moreira

 

 

 

 