CAPTEI: 70 anos de Roberto Gentil Porto celebrados com estilo no La Casa Lounge

Na última sexta-feira de agosto, 29, o La Casa Lounge foi o cenário de uma celebração inesquecível em homenagem aos 70 anos de Roberto Gentil Porto.

Legenda: Aniversário Roberto Porto Foto: LC Moreira

A festa foi cuidadosamente planejada pelo cerimonial de Eva Mendes, refletindo a personalidade vibrante do aniversariante.

A decoração foi assinada por Aline Paes transformou o ambiente num cenário disco, bem anos 70, cheio de sofisticação nas cores preta e prata.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

A animação da noite ficou a cargo de um elenco de peso. Na recepção Paula Lopes levando os convidados a uma noite repleta de música e diversão. A DJ Dani Di energizou a pista com uma seleção musical eclética, acompanhada pelos bailarinos Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos, que levaram a animação ao seu ápice.

Legenda: Paula Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos Foto: LC Moreira

Para encerrar a noite, a Banda Paulinho Vanucci ofereceu uma apresentação vibrante, que manteve os convidados dançando até o último acorde.

Legenda: Banda Paulinho Vanucci Foto: LC Moreira

Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Roberto e Inês Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Câmara e Marcela Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo e Beatriz Melo e Roberto Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo e Roberto Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Fernando Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e Juvêncio Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur, Excelsa, Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Uchoa e Laís Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Carlinhos Uchoa, Urbano Costa Lima, Roberto Porto, Chiquinho Aragão e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho e Cristina Aragão, Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Lobo e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Kerth, Afonso Botelho e Cristina Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Dilvardo Suliano, Roberto Porto e Terezinha Vitorino Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Kerth, Cristina Lobo, Carmen Cinira e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Jensen, Inês Porto e Excelsa Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo e Beatriz Melo e Roberto Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Albertina e Abelardo Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Alexandrina e Márcio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Amauri Monteiro, Tereza Cândida e Fred Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ana Raquel e Osvaldino Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlinhos Uchoa e Laís Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlos e Jacqueline Praciano Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Carlos e Rafaela Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com José e Valéria Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jurandir e Eliane Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Luan Rocha e Lia Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Cristina e Chiquinho Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Cristina Lobo e Afonso Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ediwiges Almeida e Francisco Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael, Victor e Suzana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Eliana e Cláudio Kerth Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Gisele Jucá e Ranier Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Helena Câmara, Eduardo e Felipe Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jeissler e Flávio Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Jens e Fernanda Jensen Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Lesse Mary, Socorro Marque e Márcia Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Porto e Telma Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Nobre e Felipe Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Zarlania Sales, Roberto Porto e Stefania Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Luiz Eduardo Moraes e Ludmila Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Marilda Menescal Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Mário Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Tereza Távora e Rui Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Totonho e Elusa Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Raqueline e Tom Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Mônica e Antônio Assis, Silvinha e Marcílio Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica e Antônio Assis Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Pascoal e Mônica Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Regina e Pedro Galvão Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ricardo Lucas e Cláudia Baquit Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Roberto Câmara e Marcela Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Roberto Saraiva e Silvia Baquit Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Ronald Carneiro e Nádia Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Victor Feitosa e Priscila Malvera Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto com Virginia e Jorge Bastos Foto: LC Moreira