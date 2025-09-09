CAPTEI: 70 anos de Roberto Gentil Porto celebrados com estilo no La Casa Lounge

Na última sexta-feira de agosto, 29, o La Casa Lounge foi o cenário de uma celebração inesquecível em homenagem aos 70 anos de Roberto Gentil Porto.
Aniversário Roberto Porto
A festa foi cuidadosamente planejada pelo cerimonial de Eva Mendes, refletindo a personalidade vibrante do aniversariante.
A decoração foi assinada por Aline Paes transformou o ambiente num cenário disco, bem anos 70, cheio de sofisticação nas cores preta e prata.
Decoração
A animação da noite ficou a cargo de um elenco de peso. Na recepção Paula Lopes levando os convidados a uma noite repleta de música e diversão. A DJ Dani Di energizou a pista com uma seleção musical eclética, acompanhada pelos bailarinos Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos, que levaram a animação ao seu ápice.
Paula Lopes
Rondinelle Façanha e Celina Vasconcelos
Para encerrar a noite, a Banda Paulinho Vanucci ofereceu uma apresentação vibrante, que manteve os convidados dançando até o último acorde.
Banda Paulinho Vanucci
Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por LC Moreira:
Roberto e Inês Porto
Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo
Roberto Câmara e Marcela Souza
Inês e Roberto Porto com Edmundo e Beatriz Melo e Roberto Câmara
Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael e Victor Melo e Roberto Câmara
Ana Beatriz e Fernando Timbó
Ana Cláudia e Juvêncio Câmara
Arthur, Excelsa, Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Carlinhos Uchoa e Laís Targino
Carlinhos Uchoa, Urbano Costa Lima, Roberto Porto, Chiquinho Aragão e Totonho Laprovitera
Chiquinho e Cristina Aragão, Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Cristina Lobo e Lilia Quinderé
Eliana Kerth, Afonso Botelho e Cristina Lobo
Dilvardo Suliano, Roberto Porto e Terezinha Vitorino
Eliana Kerth, Cristina Lobo, Carmen Cinira e Lilia Quinderé
Fernanda Jensen, Inês Porto e Excelsa Costa Lima
Inês e Roberto Porto com Edmundo e Beatriz Melo e Roberto Câmara
Inês e Roberto Porto com Albertina e Abelardo Martins
Inês e Roberto Porto com Alexandrina e Márcio Aguiar
Inês e Roberto Porto com Amauri Monteiro, Tereza Cândida e Fred Cysne
Inês e Roberto Porto com Ana Raquel e Osvaldino Pinho
Inês e Roberto Porto com Carlinhos Uchoa e Laís Targino
Inês e Roberto Porto com Carlos e Jacqueline Praciano
Inês e Roberto Porto com Carlos e Rafaela Mota
Inês e Roberto Porto com José e Valéria Rocha
Inês e Roberto Porto com Jurandir e Eliane Picanço
Inês e Roberto Porto com Luan Rocha e Lia Menezes
Inês e Roberto Porto com Cristina e Chiquinho Aragão
Inês e Roberto Porto com Cristina Lobo e Afonso Botelho
Inês e Roberto Porto com Ediwiges Almeida e Francisco Soares
Inês e Roberto Porto com Edmundo, Beatriz, Rafael, Victor e Suzana Melo
Inês e Roberto Porto com Eliana e Cláudio Kerth
Inês e Roberto Porto com Gisele Jucá e Ranier Lima
Inês e Roberto Porto com Helena Câmara, Eduardo e Felipe Silveira
Inês e Roberto Porto com Jeissler e Flávio Melo
Inês e Roberto Porto com Jens e Fernanda Jensen
Inês e Roberto Porto com Lesse Mary, Socorro Marque e Márcia Nogueira
Roberto Porto e Telma Cordeiro
Sarah Nobre e Felipe Vieira
Zarlania Sales, Roberto Porto e Stefania Leal
Inês e Roberto Porto com Luiz Eduardo Moraes e Ludmila Campos
Inês e Roberto Porto com Marilda Menescal
Inês e Roberto Porto com Mário Rocha
Inês e Roberto Porto com Tereza Távora e Rui Castelo Branco
Inês e Roberto Porto com Totonho e Elusa Laprovitera
Raqueline e Tom Barbosa
Inês e Roberto Porto com Mônica e Antônio Assis, Silvinha e Marcílio Fiúza
Mônica e Antônio Assis
Inês e Roberto Porto com Pascoal e Mônica Castro Alves
Inês e Roberto Porto com Regina e Pedro Galvão
Inês e Roberto Porto com Ricardo Lucas e Cláudia Baquit
Inês e Roberto Porto com Roberto Câmara e Marcela Souza
Inês e Roberto Porto com Roberto Saraiva e Silvia Baquit
Inês e Roberto Porto com Ronald Carneiro e Nádia Câmara
Inês e Roberto Porto com Victor Feitosa e Priscila Malvera
Inês e Roberto Porto com Virginia e Jorge Bastos
Aniversário Roberto Porto
