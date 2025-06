CAPTEI: 5ª Edição do M7 Summit Redefine Fortaleza como Centro de Inovação

Legenda: Nizabro Fujita, Thiago Maffra e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

A quinta edição do M7 Summit, promovido pela M7 Soluções Financeiras, aconteceu na tarde de quarta-feira, 11, no La Maison, e reuniu cerca de mil participantes destacando-se como um dos principais fóruns empresariais da região.

Legenda: Lauro Fiúza Neto, Abelardo Rocha Neto e Orlando Machado Foto: LC Moreira

Por lá, empresários, investidores e líderes de grandes empresas estiveram presentes para ouvir debates sobre tópicos como liderança, sustentabilidade e as perspectivas econômicas do Brasil e do mundo. Uma curadoria de alto nível!

Legenda: Daniel Demétrio, Nizabro Fujita e Thiago Maffra Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Demétrio, Luciano Soares, Marcos Aragão e André Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Wichmann, Daniel Demétrio, Gustavo Franco e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Entre os palestrantes, figuras como Thiago Maffra, Luciano Soares, Marcos Aragão, André Sales, Gustavo Franco( ex-presidente do Banco Central) e Artur Wichmann (CIO da XP Inc.), compartilharam insights valiosos com o público.

Legenda: Daniel Demétrio Foto: LC Moreira

“Este encontro é um reflexo das transformações que estamos vivendo na região”

Além das discussões técnicas, o M7 Summit também promoveu uma integração entre negócios e cultura, com a apresentação da Orquestra do Instituto Jacques Klein, representando uma fusão de uma diversidade de ideias no ardente contexto do empreendedorismo.

O evento foi super prestigiado mesmo e muito bem organizado. A equipe da Alas Eventos assinou o cerimonial.

Legenda: Micheline Camurça e Thais Albuquerque Foto: LC Moreira

Acompanhe a movimentação de quem esteve por lá reafirmando o seu papel no mapeamento do empreendedorismo através das fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Thiago Maffra Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses Kameyama e Daniel Demétrio Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Gonzalo Mota, Gustavo Ahrends e Davi Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Maffra, Daniel Demétrio e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Couto e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Barroso e Fábio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Lauro Fiúza Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e João Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Mendonça e José Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele, José e Ana Sofia Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Pequeno, Vládson Sidney, Ricardinho Acosta e Gabriel Santos Foto: LC Moreira

Legenda: M7 Summit Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Tiago Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Moraes, Karyne Beuttenmuller e Camila Quintino Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro, Delano, Germano e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Diogo Oliveira, Wellington Silva, Lorena Mota, Alicia Bruna e Ary Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro e Carol Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Deulefeu, Luana Façanha e Flávia Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Proença, Demontier Linhares, Chico Vale e Luiz Mário Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa, Fernando Castelo Branco, Nizabro Fujita, Igor Ribeiro e Rômulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Joana e Alexandre Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Maza, Manuela Fialho e Assíria Késia Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas, Nizabro, Carol e Rafael Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Aléxia Capibaribe e Karina Gaia Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita, Thiago Maffra, José Hissa e Daniel Demétrio Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota e Máximo Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: André Pires e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Micheline Albuquerque e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Bezerra, Sara e Demerval Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: André Sousa e Juliana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Carvalho e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Figueiredo e Lara Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa, Igor Ribeiro e Rômulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Borges e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Hissa, Demétrio Jereissati e Lara Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Vidda, David, David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Vale e Edson Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Demontier Linhares e Chico Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Márcio de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Lauriane Melo, Silvana Bezerra e Laura Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: João Fiúza e Gerardo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Mara França Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Machado e Suetônio Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Russo, Daniel Demétrio e Camila Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ventorine e Dayse Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Vladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Matos e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Peres, Nizabro Fujita e Suiane Peres Foto: LC Moreira

Legenda: Tito Bezerra e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio Catunda e Andrei Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Moreira e Ana Cristina Bulle Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Rodrigo e Rodrigo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Justa e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Fiúza e Nizabro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Gerardo Albuquerque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita e Rodrigo Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Micheline Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Santos, João e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rony Vasconcelos, Breno Câmara e Paulo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carneiro, Francimar Mapurunga e Abner Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Araújo, Matheus Rodrigues e Tarcísio Catunda Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Dantas, Andressa Oliveira, Cleonildo Correa e Tarcísio Catunda Foto: LC Moreira